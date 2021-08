Udos Mütze – Unterhaltsamer Roman für Kinder

Kinder von 7 bis 10 Jahren lernen in Katja Hildebrands „Udos Mütze“ einen neuen Freund, der ein tolles Abenteuer erlebt, kennen.

Udo hat einen Hund namens Paulchen. Dieser macht eines Tages in einem Wald einen Fund, auf den er ziemlich stolz ist: eine hässliche Mütze. Udo ist von dem Geschenk seines Hunds alles andere als begeistert und will die Mütze einfach wieder weg werfen, auch wenn dies Paulchen ziemlich enttäuschen würde. Allerdings erkennt Udo dann, dass in dieser Mütze ganz besondere Kräfte stecken. Er entschließt sich zur Freude Paulchen dazu, die Mütze zu behalten und bereut die Entscheidung nicht, denn auf einmal verändern sich in seinem Leben ganz viele Dinge. Die jungen Leser nehmen mit Spannung an der Entdeckung der besonderen Fähigkeiten der Mütze teil und folgen den Abenteuern Udos mit viel Freude.

Der spannende Kinderroman „Udos Mütze“ von Katja Hildebrand mit Illustrationen von Tanja Neu eignet sich für Kinder ab sieben Jahren, die bereits ein gutes Leseverständnis haben, aber ist auch eine Geschichte, die sich gut zum Vorlesen bzw. gemeinsamen Lesen eignet. Die vielseitige Autorin hat via tredition bereits einige andere Titel veröffentlicht, so z.B. die romanhafte Biografie „Mohomad – Der Traum von einem Leben in Freiheit“, den historischen Roman „Die Rätsel von Regenbach“, die Hundegeschichte „Anmerkungen eines ganz gewöhnlichen Hundes“ und „Viele kleine Schritte…“ (Geschichten und Gedichte).

„Udos Mütze“ von Katja Hildebrand ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32356-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Flaschenpost im Wüstensand – Anregungen eines urbanen Landeis zum Selber-Denken Häppchenweise Hoffnung – Gedichte und Lyrik für 2020