UMT AG gewinnt EYE Logistics als Kunden für UMS Vision AI

München (IRW-Press/15.06.2026) – Die UMT United Mobility Technology AG („UMT AG“, ISIN: DE000A40ZVU2) hat mit der EYE Logistics GmbH einen weiteren Kunden für UMS Vision AI gewonnen. EYE Logistics ist eine 2011 gegründete Spedition mit Sitz in Hagen. Das Familienunternehmen bietet Teil- und Komplettladungen innerhalb Europas, Zwischenlagerung von Gütern sowie spezialisierte Stahltransporte an.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Automatisierung eingehender Transportaufträge und logistischer Dokumente. Im klassischen Speditionsalltag entstehen täglich zahlreiche manuelle Arbeitsschritte: Aufträge müssen gelesen, geprüft, strukturiert und in operative Systeme überführt werden. Genau dort setzt UMS Vision AI an.

Highlights

Neuer Kunde aus dem klassischen Speditionsmarkt: Mit EYE Logistics gewinnt UMT einen weiteren mittelständischen Logistikkunden mit europäischer Transportausrichtung.

Konkreter Einsatz in der Auftragsverarbeitung: UMS Vision AI unterstützt die automatisierte Verarbeitung eingehender Transportaufträge und logistischer Dokumente.

Skalierbarer Logistics-Agent-Anwendungsfall: Die Lösung adressiert wiederkehrende manuelle Routineprozesse in Spedition, Disposition und Administration.

Messbarer operativer Nutzen: Manuelle Erfassung, Medienbrüche und Fehlerquellen sollen reduziert, Durchlaufzeiten verkürzt und Mitarbeitende entlastet werden.

UMS Vision AI liest eingehende Transportaufträge und zugehörige Dokumente aus, erkennt relevante Auftragsdaten und unterstützt deren strukturierte Weiterverarbeitung. Die Lösung reduziert manuelle Erfassung, verringert Fehlerquellen und entlastet Disposition und Administration im Tagesgeschäft.

„Mit EYE Logistics gewinnen wir einen typischen Kunden aus dem traditionellen Logistics-Agent-Segment“, sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG. „In der Spedition zählen Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und saubere Daten. UMS Vision AI hilft, Transportaufträge schneller zu erfassen, Routinearbeit zu reduzieren und operative Prozesse effizienter zu gestalten.“

Der Kundengewinn bestätigt die Strategie der UMT AG, KI in realen B2B-Prozessen mit hohem Dokumentenvolumen einzusetzen. Gerade mittelständische Speditionen stehen unter Effizienz-, Margen- und Personaldruck. UMS Vision AI adressiert diese Anforderungen mit einer Lösung, die in bestehende Abläufe integriert werden kann und klare Zeit- und Qualitätsvorteile schafft.

Die UMT AG sieht im traditionellen Logistikmarkt ein attraktives Potenzial für wiederkehrende Softwareerlöse. EYE Logistics steht dabei exemplarisch für eine breite Zielgruppe mittelständischer Speditionen, bei denen digitale Auftragsverarbeitung und KI-basierte Automatisierung zunehmend zum Wettbewerbsfaktor werden.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung für Unternehmen. Die Gesellschaft entwickelt Lösungen, mit denen dokumentenintensive und operative Geschäftsprozesse schneller, effizienter und zuverlässiger bearbeitet werden können. Der Fokus liegt auf realen B2B-Anwendungsfällen in regulierten, volumenstarken und prozesskritischen Märkten.

Über EYE Logistics

Die EYE Logistics GmbH mit Sitz in Hagen ist eine 2011 gegründete Spedition. Das Familienunternehmen bietet Teil- und Komplettladungen innerhalb Europas, Zwischenlagerung von Gütern sowie spezialisierte Stahltransporte an.

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E-Mail: investor.relations@umt.ag

Brienner Straße 7

80333 München

www.umt.ag

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(Ende)

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