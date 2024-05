UNIMOTION erhält die ISO 3 Reinraum-Zertifizierung für CTL-Lineareinheiten

Mit dieser Zertifizierung unterstreicht UNIMOTION sein Engagement für Produktdetails und seine Fähigkeit, die anspruchsvollen Anforderungen der modernen Industrie zu erfüllen.

UNIMOTION, führendes Unternehmen im Bereich der Linear- und Antriebstechnik gibt bekannt, dass seine CTL-Lineareinheiten die Reinraumzertifizierungen ISO 3 und ISO 5 erhalten haben. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die CTL-Lineareinheiten die strengen Standards in Reinräumen bis zur ISO 3 Klasse erfüllen und somit bestens für Applikationen, die unter kontrollierten Reinraumumgebungen betrieben werden, geeignet sind.

„Diese Zertifizierung ist ein Beweis für die hohe Sauberkeit bei den Positionierungen, die Qualität und die Zuverlässigkeit unserer CTL-Lineareinheiten. Unsere Kunden in Branchen, die höchste Anforderungen an die Sauberkeit der Umgebung stellen, können unsere Technologie jetzt mit noch größerem Vertrauen belegbar nutzen.“ – Peter Grilc, CEO.

Die Einstufungen ISO 3- und ISO 5 Klasse, die Partikelkonzentration in der Umgebung messen, sind entscheidend für Industrien, in denen die geringste Verunreinigung den Herstellungsprozess stören können.

Anwendung in Reinraumumgebungen

Durch die Zertifizierung nach ISO 3 und ISO 5 sind die CTL-Lineareinheiten für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen niedrigste Partikelemissionen gefordert sind. Dies ist besonders wichtig in Branchen wie Halbleiterherstellung, Pharmazie oder Medizintechnik, wo selbst kleinste Partikel die Produkte erheblich beschädigen können oder gar unbrauchbar machen.

Diese Zertifizierung stellt sicher, dass die Verwendung der Positioniereinheiten die strengen Sauberkeitsstandards, die in kritischen Fertigungsprozessen erforderlich sind, nicht beeinträchtigt. Es erweitert auch ihre Anwendbarkeit in fortschrittlichen Technologiesektoren, die eine präzise Umgebungskontrolle und hohe Präzision erfordern.

Mit dieser Zertifizierung unterstreicht UNIMOTION sein Engagement für Produktdetails und seine Fähigkeit, die anspruchsvollen Anforderungen der modernen Industrie zu erfüllen. Die Zertifizierung stellt sicher, dass die CTL-Lineareinheiten die höchsten Sauberkeitsstandards einhalten, die für sensible und präzise Positionierungen in Rein- und Sauberräumen erforderlich sind.

Weitere Informationen unter: https://unimotion.de/



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UNIMOTION GmbH / UNIMOTION

Herr Driton Idrizi

Walramstraße 23

65510 Idstein

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://unimotion.de/

email : marketing@unimotion.eu

Über UNIMOTION CTL-Lineareinheiten:

Die CTL-Lineareinheiten von UNIMOTION sind auf hohe Genauigkeit und dynamische Leistung ausgelegt und verfügen über ein innovatives, kompaktes Design, das mit dem deutschen Designpreis 2022 ausgezeichnet wurde.

Die CTL-Lineareinheit ist eine Positioniereinheit mit integriertem Linearmotor, die für hohe Genauigkeit, hohe Dynamik und spielfreien Betrieb ausgelegt ist. Mit dem integrierten Wegmesssystem handelt es sich dabei um eine einbaufertige plug&drive Lösung für den Anwender.

Lesen Sie mehr unter https://unimotion.de/news/unimotion-erh%C3%A4lt-die-iso-3-reinraum-zertifizierung-f%C3%BCr-ctl-lineareinheiten-287

Pressekontakt:

UNIMOTION GmbH / UNIMOTION

Herr Driton Idrizi

Walramstraße 23

65510 Idstein

fon ..: –

web ..: https://unimotion.de/

email : marketing@unimotion.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blue Star Gold startet Explorationsprogramm Ayurcann verzeichnet Rekordumsatz von 11.655.360 $ im 3. Quartal 2024, das entspricht einem Anstieg der Bruttoeinnahmen um 97 %