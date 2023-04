Unser Betrieb bietet Ihnen einen professionellen Recycling Dienst in ganz Deutschland an

Wenn für Sie die Natur, der Preis und der Datenschutz bei der IT und EDV Auslöschung bedeutend sind, können Sie unseren Dienst für sich benützen und das kostenfrei.

Es gibt einige Gründe, sich für unseren Service zu interessieren. Wir bieten Ihnen die gebührenfreie Entsorgung von Ihrem Computer Müll an und das alles nach Din Norm 66399 Stufe H3, was den Datenschutz anbelangt. Denn diesen dürfen Sie logischerweise nicht vernachlässigen, sonst würden Sie dafür haften. Aber das wissen Sie gewiss. Falls Sie sich für unsere kostenlose Computer Entsorgung in Ahlen entscheiden, machen Sie es richtig. Denn wir kommen zu Ihnen, holen umsonst Ihre Rechner, PCs, Server, Monitore, Drucker, Kabel und mehr, ab. Sie bezahlen keinen Cent und können sich darauf verlassen, dass wir alle Speicher nach DSGVO ausmerzen. Bei uns ist Ihr Schutz wichtig, somit stellen wir Ihnen auch ein Zertifikat aus.

Wir bieten Ihnen die IT und EDV Entsorgung in Ahlen und arbeiten dabei immer umweltverträglich. Wir haben uns mit naturfreundlichen Partnern zusammengetan und recyceln und kümmern uns um die Wiederherstellung. Das ist enorm wichtig für den Wandel des Klimas, deshalb lassen wir auch einmal im Jahr auf unsere Kosten Bäume pflanzen. Mehr Informationen darüber, erhalten Sie auf unserer Onlinepräsenz. Wenn Sie unseren Entsorgungsservice für sich zum Einsatz bringen wollen, kontakten Sie uns per Mail oder über unser Kontaktformular. Senden Sie uns Bilder von den Geräten, teilen Sie uns mit, in welchen Mengen wir ebendiese bei Ihnen abtransportieren sollen und wie viele Datenspeicher noch vorhanden sind. Auf diese Weise können wir uns auf diesen Arbeitseinsatz vorbereiten und Ihnen einen passenden Termin anbieten. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Auftrag!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-ahlen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

