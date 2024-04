Unser neuer Datacenter-Standort in Norwegen: Ein Meilenstein für Nachhaltigkeit und Technologie

Mit innovativen Gainfarm KI 1201 Servern im fortschrittlichen V3 Rackdesign und einem Engagement für 97% regenerative Energiequellen setzen wir neue Standards in Technologie und Nachhaltigkeit.

Wir freuen uns, die Eröffnung unseres neuesten Datacenters im Lefdal Mine Datacenter in Norwegen bekannt zu geben. Dieser Schritt markiert einen signifikanten Meilenstein in unserem Bestreben, innovative Technologielösungen mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Das Lefdal Mine Datacenter, bekannt für seine umweltfreundliche Infrastruktur, bietet den idealen Standort für unsere fortschrittlichen Datenverarbeitungsanlagen.



Innovatives Rackdesign mit der Gainfarm® KI 1201 Server

Ein herausragendes Merkmal unseres neuen Standorts ist die Einführung der ersten Gainfarm® KI 1201 Server, die im neuen V3 Rackdesign implementiert wurden. Diese Server sind speziell dafür entwickelt, maximale Rechenleistung bei minimalem Energieverbrauch zu liefern. Das V3 Rackdesign fördert nicht nur die Effizienz und Skalierbarkeit, sondern unterstützt auch eine optimierte Luftzirkulation, was wiederum den Energiebedarf für die Kühlung reduziert.

Engagement für 97 % regenerative Energie

Eines der Kernziele unseres Unternehmens ist die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks unserer technologischen Aktivitäten. Im Einklang mit diesem Ziel wird unser Datacenter in Norwegen zu 97 % mit regenerativen Energien betrieben, die hauptsächlich aus Wind- und Wasserkraft gewonnen werden. Diese nachhaltige Energiequelle stellt sicher, dass unsere Dienstleistungen nicht nur leistungsfähig, sondern auch umweltfreundlich sind.

Vorteile des Standorts im Europäischen Wirtschaftsraum

Der Standort Norwegen bietet zudem den strategischen Vorteil, dass er innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) liegt. Dies gewährleistet die Einhaltung strenger Datenschutzstandards und bietet unseren europäischen Kunden die Sicherheit, dass ihre Daten unter Einhaltung aller geltenden EU-Regulierungen verarbeitet und gespeichert werden.

Ausblick

Die Eröffnung unseres Datacenters in Norwegen ist nur ein Teil unserer umfassenden Strategie, führende Technologielösungen anzubieten, während wir gleichzeitig unseren Einfluss auf die Umwelt minimieren. Wir sind stolz darauf, an der Spitze der nachhaltigen Technologieentwicklung zu stehen und gleichzeitig die Sicherheit und Performance zu bieten, die unsere Kunden erwarten.

Wir sehen dem, was wir an diesem neuen Standort erreichen werden, mit großer Erwartung entgegen und sind überzeugt, dass er uns ermöglichen wird, unsere Ziele für eine nachhaltigere Zukunft weiterhin zu verfolgen und zu erweitern.

www.gainfarm.de

Gainfarm® ist ein führender deutscher Anbieter von Serverlösungen für Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Rendering tätig sind. Das Tech-Unternehmen aus Hannover ist eine Marke der Smart IT Alliance GmbH und betreibt für seine Kunden mehrere Serverfarmen in den USA und Norwegen. Gainfarm® hat es sich zur Aufgabe gemacht, den KI-Sektor mit professioneller Serverdienstleistung aktiv nach vorn zu bringen. Die hochleistungsfähigen Server sind darauf ausgelegt, auch die rechenintensiven Anforderungen des KI-Trainings zu bewältigen. Bereitstellung von Leistung ist aber nur eine Seite der Medaille, darüber hinaus kümmert sich Gainfarm um die anspruchsvolle Installation, den Betrieb und die Wartung der Server, um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können.

Neben Server-Infrastruktur für KI-Lösungen bietet Gainfarm® auch buchbare Rechenleistung für das Rendering komplexer Inhalte. Server-Kapazitäten kommen etwa beim 3D-Rendering für Filmproduktionen zum Einsatz.

Neben der Förderung technologischer Innovationen setzt sich Gainfarm® aktiv für umweltfreundliche Praktiken ein und arbeitet daran, seine Serverlösungen so energieeffizient wie möglich zu gestalten, um die Umweltbelastung zu minimieren.

