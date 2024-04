Wie wäre es zur Abwechslung mit einer umweltfreundlichen Entsorgung Ihrer Computer?

Wenn Sie sich bei der Entsorgung von IT- und EDV-Abfällen unsicher sind, können Sie sich gerne an unseren Service wenden. Wir bieten eine umweltschonende und kostenlose Entsorgung an.

Wenn Sie sich derzeit von alten Computern in Ihrem Betrieb trennen müssen und unsicher sind, wie Sie am besten vorgehen sollen, dann können Sie sich für unsere kostenlose Computerentsorgung in Esch an der Alzette entscheiden und zahlreiche Vorteile genießen. Wir bieten Ihnen nicht nur die kostenfreie Abholung aller Geräte in Ihrem Unternehmen, sondern auch die umweltfreundliche Entsorgung dieser und natürlich auch die sichere Datenzerstörung gemäß der neuen DSGVO. Wir zerstören die Daten gemäß der DIN-Norm 66399 und stellen Ihnen ein entsprechendes Zertifikat aus. Sie müssen dafür nicht viel tun. Teilen Sie uns einfach per E-Mail oder Kontaktformular mit, wie viele Altgeräte wir abholen sollen, wie viele Datenspeicher wir vernichten sollen und wohin wir die Geräte transportieren sollen. Gerne können Sie uns auch Fotos der Geräte schicken, damit wir uns ein besseres Bild machen können.

Mit Begeisterung geben wir bekannt, dass PRS Jakubowski nun seine Dienste auch in ganz Esch an der Alzette (Luxembourg) anbietet, um noch mehr Menschen bei der umweltfreundlichen Entsorgung ihrer Elektronikgeräte zu unterstützen. Kein Ziel ist uns zu weit, wenn es darum geht, aktiv zum Schutz des Klimas beizutragen.

Unsere PC- und Computerentsorgung in Esch an der Alzette (Luxembourg) setzt auf Recycling und Wiederaufbereitung, was nicht nur umweltschonend ist, sondern uns auch Geld einbringt. Dies ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service kostenfrei anzubieten. Wir sind übrigens deutschlandweit unterwegs, um Computer, Server, PCs, Kabel, Drucker und mehr abzuholen. Kontaktieren Sie uns gerne heute noch!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-pc-entsorgung-eschander-alzette.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

