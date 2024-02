Unsere Hand ist ein Wunderwerk

Unsere Hände sind ein wahres Wunderwerk der Natur. An uns selbst liegt es, wie wir mit unseren Händen umgehen. Funktionieren sie mal nicht, dann benötigen wir die qualifizierte Hilfe der Ergotherapie

Das Zusammenwirken von Knochen, Sehnen, Muskeln und Nervenbahnen in unseren Händen ist einfach magisch. Natürlich dürfen wir hier nicht unsere Blutgefäße und Lymphe vergessen, denn besonders ihnen haben wir es zu verdanken, dass eine Wunde oder ein Trauma in unseren Händen wie von Zauberhand wieder verheilt.

Spielen all diese Faktoren harmonisch zusammen, dann können wir unsere Hände zusammen mit unseren Fingern uneingeschränkt bewegen. So können wir mit ihnen greifen, vom sanften Berühren bis zum richtigen Zupacken. Mit einer gesunden Hand ist das alles möglich.

Doch funktionieren unsere Hände einmal nicht wie gewohnt, dann erkennen wir meist erst richtig, wie wichtig die uneingeschränkte Beweglichkeit unserer Hände und Finger in unserem ganzen Tagesablauf ist. Alle Abläufe, die wir jeden Tag ganz selbstverständlich mit unseren Händen ausgeführt haben, werden zur Qual oder sogar nahezu unmöglich, wenn unsere Hände von Schmerzen, schlecht verheilten Wunden oder einer Krankheit eingeschränkt werden.

Es gibt kaum eine Tätigkeit, in der unserer Hände nicht wichtig sind. Doch ist es schon einmal so weit gekommen, dass deren Gebrauch erheblich eingeschränkt ist oder deren Bewegungen sich bereits seit Längerem unangenehm anfühlen, dann sollten Sie den Weg zum Spezialisten nicht scheuen. Hier gilt, Vorsorge ist die beste Formel dafür, um die Beweglichkeit Ihrer Hände und Finger zu erhalten.

Nicht um sonst hat sich in den vergangenen Jahren das Fachgebiet der Hände rasant entwickelt. Hier gibt es die Orthopädie und die Chirurgie, die sich um die Belange der Hände kümmern. Aus diesem Berufsfeld hat sich die Handchirurgie entwickelt, die als Spezialist ein weitreichenderes Verständnis für Ihre Hände hat. Im Besonderen gilt es hier die Ergotherapie zu nennen, die Ihnen helfend zur Seite steht, wenn es Probleme mit Ihren Händen gibt. Die Ergotherapie ist Ihr Partner, wenn es um das Thema der Vorsorge für die Beweglichkeit geht und natürlich im Besonderen immer dann, wenn ein Trauma, Krankheit, Unfall oder Operation nachversorgt werden müssen.

Wer es gewohnt ist, seine Hände täglich zu gebrauchen, für den ist es schlecht vorstellbar, wie er/sie ohne seine/ihre gut funktionierenden Hände zurechtkommen soll. Unsere Hände sind wahre Bewegungskünstler, damit das auch so bleibt, dürfen wir auf sie achten und für sie sorgen. Ist das allein nicht mehr möglich, so ist es gut zu wissen, dass es einen Spezialisten gibt. Ja Ergotherapie kümmert sich um das Wohl ihrer geschundenen Hände und in einer ergotherapeutischen Behandlung sich zusammen mit Ihnen um die Funktionsfähigkeit Ihrer Hände und Finger kümmert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ja Ergotherapie

Frau Jaqueline Glaser

Leibnizstraße 6

95447 Bayreuth

Deutschland

fon ..: 0921 900 584 89

web ..: http://www.ja-ergotherapie.de

email : praxis@ja-ergotherapie.de

Unsere Ja-Ergotherapie-Praxis ist mit ihrer allumfassenden Sicht sehr vielseitig und bietet daher unzählige Lösungsansätze für die Probleme und die Leiden ihrer Patienten. Mit unseren kompetenten und feinfühligen Lösungen schaffen wir es, dass wir unsere Lösungen ganz speziell auf jeden unserer Patienten anpassen können und mit viel Gespür fürs Detail ausführen. Die größtmögliche Handlungsfähigkeit unserer Patienten ist unser Ziel. Der Fortschritt unserer Patienten ist der Maßstab für unseren Erfolg.

Pressekontakt:

Im Zirkel der Gesundheit

Herr Stephan Glaser

Bayreuther Str. 19 B

95686 Fichtelberg

fon ..: 09272 909360

web ..: http://www.stephan-josef-glaser.com

email : info@stephan-josef-glaser.com

