Unternehmen können sich umweltverträglich von alten Computern & Druckern trennen

Die Natur ist immens wichtig, dies vor allem bei der IT und EDV Entsorgung. Sie können die Entsorgung leisten, ohne viel Mühsal und kostenlos durch unseren Betrieb!

Firmeninhaber mögen es keineswegs, wenn Sie sich um die Entsorgung von alten PCs, Druckern und mehr, bemühen müssen. Aus diesem Grund wird oftmals alles in einem alten Büro oder einem Kellerraum gebündelt, bis es nicht mehr geht. Wenn auch Sie davon betroffen sind, wird es Zeit, dass Sie unseren Entsorgungsservice kennenlernen. Denn wir bieten Ihnen die kostenfreie IT und EDV Entsorgung in Sindelfingen an. Hier kann es sich nur um einen Scherz handeln, weil niemand unentgeltlich arbeitet? Nein, aber wir schildern Ihnen mit Freude, wie es uns möglich ist. Wir recyceln und kümmern uns um die Wiederaufbereitung, dafür arbeiten wir mit naturlieben Partnern zusammen und erwerben so unser Geld. Sie sehen, unser Betrieb ist vertrauenswürdig, aber bleibt einfach umsonst für Sie! Sowie Sie sich also von alten Computern trennen wollen, dadurch sparen wollen und nichtsdestoweniger umweltfreundlich agieren wollen, kontaktieren Sie uns.

Was geschieht mit den Daten auf den Speichermedien, sobald wir recyceln? Ebendiese Frage ist wahrhaftig gerechtfertigt. Wir als gebührenfreie Computer Entsorgung in Sindelfingen haben auch hier eine Rückmeldung für Sie. Wir kümmern uns um die Zerstörung der Daten und arbeiten hierfür mit einer fachgerechten Software. Ihre Daten werden erst zerstört, dann werden die Festplatten noch einmal überschrieben. Das bekräftigen wir Ihnen mit einem Zertifikat, denn alle Daten sind irreversibel zerstört und auf keinen Fall mehr herstellbar! Sie sehen, Sie sind bei unserem Fachbetrieb stets genau an der richtigen Adresse, ob es nun um die Entsorgung geht, um den Datenschutz oder um die Umwelt. Wir lassen sogar einmal im Jahr Bäume pflanzen und das auf unsere Kosten. Gemeinsam sind wir naturliebend!

