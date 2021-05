Unterwegs mit Fotoapparat und Stift!

Haben Sie Freude daran, mit Fotoapparat und Textideen Ihren Mitmenschen eine Freude zu machen?

Wir suchen für unsere Verlagsreihe „Bürger- und Besucherinformation“ im Raum Berlin/Brandenburg redaktionelle Verstärkung.

Ihre Aufgabe ist, Unternehmen, die im Heft präsent sein möchten, mit PR-Berichten vorzustellen.

Sie gehen also zu Firmen und Praxen, die Sie erwarten. Dort führen Sie ein kurzes Gespräch, um Inhalte des Artikels abzuklären. Anschließend arrangieren Sie ein Foto, in dem die Personen nett lächeln und erkennbar ist, was die Tätigkeit der Firma ist.

Aus den Notizen machen Sie zuhause dann einen kurzen Text entsprechend des gebuchten Platzes.

Unsere Jahreshefte erscheinen in Orten im Speckgürtel von Berlin. Sie sind seit über 20 Jahren eingeführt und als Heimatjournal bei den Bürgern überaus beliebt.

Sie benötigen für Ihre Tätigkeit bei uns Führerschein und Freundlichkeit. Sie müssen keine akademische Ausbildung haben. Wir freuen uns über routinierte Journalisten ebenso wie über engagierte Quereinsteiger. Ihr Alter spielt bei uns keine Rolle.

Allerdings legen wir Wert auf seriöses Erscheinungsbild und Auftreten, denn dies sind uns unsere meist langjährigen Geschäftspartner wert!

Die Tätigkeit kann als fester freier Mitarbeiter oder als Angestellter erfolgen. Die Details klären wir zusammen, entsprechend Ihrer persönlichen Wünsche.

Wir bitten um Kurzbewerbung mit Foto und Lebenslauf per E-Mail.

Weitere Infos:

www.Augusta-Presse.de/Bewerbung

Fragen stellen:

www.Augusta-Presse.de/Kontaktformular

Zu unseren Heften:

www.Augusta-Presse.de

Direkt bewerben:

info@augusta-presse.de

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Katalin Ehrig

