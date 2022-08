Upgrade für das günstigste E-Auto: der Nikrob FreZe EA

Der litauische Pkw-Produzent Nikrob sein neue Version des Modells vorgestellt: die „Long Range“ – Edition des Nikrob FreZe.

Erst im Frühling vergangenen Jahres stellte der litauische Pkw-Produzent Nikrob sein neues E-Auto vor, das Nikrob Freze mini EA. Dieses Jahr im Juli wurde dann auch schon die neue Version des Modells vorgestellt: die „Long Range“-Edition des Nikrob FreZe, ein vergleichsweise noch unbekanntes E-Auto aus dem Segment der Kleinstwagen. In China ist der Flitzer bereits zum absatzstärksten Verkaufsschlager geworden, wo er als Wuling Mini EA angeboten wird.

Nikrob FreZe Long Range und Standard im Vergleich

Wie der Modellname bereits vermuten lässt, unterscheidet sich der Long Range in seiner Reichweite, jedoch auch in seinen Abmessungen von seinem Vorgängermodell. Die Gesamtlänge stieg von 2917 mm auf rund 3061 mm, die Höhe ist von 1621mm auf 1659mm angewachsen und die Breite hat sich von 1493mm auf 1520mm ausgeweitet. Das Leergewicht erhöht sich jedoch nur um 50 Kilogramm. Gleich geblieben sind der Motorenhersteller Siemens und das serienmäßig verbaute ABS. Auch auf das SRS-System, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Rückfahrkamera müssen Fahrer des FreZe Long Range nicht in der Standardausstattung verzichten.

Die Batterie hat beim Long Range mehr Kapazität bekommen. Statt 13,8 kWh wie bei der Standard-Variante sind es hier 26,5 kWh. Das verlängert die Ladezeit von 6 auf 7 Stunden, allerdings wird auch die Reichweite von 200 auf 300 km verlängert. Wer gelegentlich auch mal längere Strecken fährt oder häufigeres Laden vermeiden will, wird diesen Unterschied schnell positiv bemerken.

Verfügbarkeit des Nikrob FreZe Long Range

Schon jetzt ist das Mini Car in der EU und auch in Deutschland – erhältlich. Das schon ab 13.000 Euro, was den kleinen Flitzer zum derzeit günstigsten Elektroauto Deutschlands macht. Voraussichtlich wird er das auch bis auf Weiteres bleiben, denn ein E-Auto zu vergleichsweisem günstigerem Preis steht noch nicht in den Startlöchern. Sondermodelle wie die Wuling Game Boy Edition bleiben jedoch weiterhin dem chinesischen Markt vorbehalten.

Nikrob – litauische Pkw-Produzent. FreZe Nikrob EA – das günstigste Viersitzige 2-Türer-Elektroauto in der EU, M1-zertifiziert.

