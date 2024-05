Uran und Zinn – wachsende Märkte, wachsende Chancen für Investoren

Klimaziele, Energiesicherheit, grüne Energien und Elektromobilität erfordern Rohstoffe.

Das Besondere am Rohstoff Zinn ist, dass es vom Wachstum der Halbleiternachfrage stark profitiert. Halbleiter gibt es in modernen Technologien, sei es die Elektromobilität, der Photovoltaiksektor oder sei es in Unterhaltungselektronik oder künstliche Intelligenz. Daneben ist Zinn in PVC und Kunststoffen, in Flachglasscheiben, in Dosen oder auch in Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Lithium-Ionen-Batterien enthalten Zinnanoden, die für ein schnelleres Laden sorgen. Die globale Elektronik- und IT-Industrie wächst, ebenso wie die Nachfrage nach beispielsweise Smartphones weltweit stark ansteigt.

In den Jahren 2024 bis 2029 wird für den Zinnmarkt ein jährliches Wachstum von geschätzten 2,60 Prozent prognostiziert. Noch 2020 war der Zinnmarkt durch die Pandemie beeinträchtigt, aber die Zinnindustrie hat sich davon längst erholt. Und so sind Unternehmen mit Zinn in den Projekten wieder spannend.

Zinn-/Wolfram- und Lithiumprojekte besitzt TinOne Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – in Tasmanien und in New South Wales, Australien. In Tasmanien kontrolliert Tin One Resources einige der wichtigsten Zinnbezirke.

Chancen verspricht auch die Uranbranche. Die USA haben inzwischen russischen Kernbrennstoff verboten, was die Uranpreise nochmals antreiben sollte. Bei Uran wird von einer Versorgungsknappheit ausgegangen, die sich zusehends verschlimmern kann. Die Bedeutung der Atomkraft gewinnt an Fahrt, nicht nur in den USA und viele Länder wie besonders die USA sind auf Uranlieferungen angewiesen. Dabei sollen die Kapazitäten der Atomkraftwerke noch erweitert werden. Da sind eigene Lieferketten natürlich ganz oben auf der Wunschliste.

Hier kommt man an Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/play/how-uranium-energy-and-isoenergy-benefit-from-the-russian-import-ban/ – nicht vorbei. Es ist das größte diversifizierte Uranunternehmen, vor allem auf Nordamerika ausgerichtet. Uranprojekte in den USA und in Kanada werden von Uranium Energy vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

