Magdalena – die neue Sommersingle von Uwe Jensen

Die Auskopplung aus dem aktuellen Album

Es wird langsam Sommer und die Musik wird auch sommerlicher. So bringt nun der Berliner Schlagerstar Uwe Jensen mit „Magdalena“ einen Sommer-Sonne-Schlager auf den Markt. Es geht um Magdalena in einen südlich-urlaubsfreudigen Sound gehüllt. Passend zum Frühsommer und mit einer großen Portion „Gute Laune“ im Rhythmus.

Die Single stammt dieses Mal nicht aus seinem aktuellen Album „Einfach Du“, das ebenso sehr empfehlenswert ist

Diese Single gibt es auch als CD, welche bei den Live-Auftritten von Uwe oder über seine Website kaufbar ist. Auf der CD sind drei Lieder aus seinem Album „Einfach Du“ mit drauf gepresst. Aber auch seine Version von „Auf der Straße nach Süden“. Das Lied sang im deutschen Original Tony Marschall und David Hasselhoff machte die Melodie mit „Looking for freedom“ zum Welthit. „Stern des Südens“ ist ein Remix des alten Uwe-Jensen-Hits aus der DDR. Bei Live-Veranstaltungen singt Uwe seinen Hit oft parodistisch in verschiedenen Sprachversionen wie bayerisch, chinesisch, russisch oder im Cowboy-Stil.

Uwe Jensen – Magdalena

Musik: Shuld Levy, Text: Deborah Shelton

Verlag: EMI

ISRC: DEM462424030

Produzent: Wilfried Peetz

Label und Labelcode: PEWI RECORDS and SONGs LC 01543

VÖ-Datum für Medien und Downlaod: 22.05.2024

Mehr Infos und Termine zu Uwe Jensen gibt es auf seiner Website www.uwe-jensen.net und bei ihm auf Facebook

Quelle: Büro Uwe Jensen

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uran und Zinn – wachsende Märkte, wachsende Chancen für Investoren AI Hot Stock mit sensationeller Übernahme. Diese KI-Aktie jetzt kaufen nach 278.417% mit den KI-Aktien von Nvidia ($NVDA) und 215.872% mit den KI-Aktien von Microsoft ($MSFT)