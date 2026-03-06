Uranbedarf bis 2040 – Verdopplung möglich

Laut Berechnungen der World Nuclear Association könnten bis 2040 rund 391 Millionen Pfund Uran jährlich für Reaktoren nötig sein.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.04.2026, 20:00 Uhr Zürich/Berlin

Bereits jetzt ist die Nachfrage höher als die Primärproduktion von Uran. Ohne neue Minen und Ausweitung bestehender Minen wird es auf längere Sicht Angebotsengpässe beim Uran geben. Dafür seien beispiellose Baugeschwindigkeiten, politische Reformen und strategische Laufzeitenverlängerungen notwendig. Dann kann auch die Kernenergie eine große Rolle für eine sichere, bezahlbare und klimaneutrale Energieversorgung spielen.

Es gibt fünf wichtige Trends im Strom- und Energiebedarf, die den Ausbau der Kernenergie nötig machen. Erstens besitzen rund 750 Millionen Menschen der wachsenden Weltbevölkerung noch keinen Zugang zu Elektrizität. Zweitens beschleunigt sich die Elektrifizierung aller Wirtschaftsbereiche. Gleichzeitig steigen drittens die Länder von fossilen Brennstoffen auf kohlenstoffarmen Strom um. Ein vierter Punkt ist der steigende Energieverbrauch neuer Technologien, Thema digitale Infrastruktur und datenintensive Prozesse. Dazu kommt fünftens, dass schwer zu dekarbonisierende Wirtschaftssektoren durch Alternativen wie der Kernenergie dekarbonisiert werden.

Das in 2025 größte Uranförderland Kasachstan hat mit Gesetzesänderungen faktisch für eine Verstaatlichung der Uranindustrie gesorgt. So wird Uran aus Kasachstan mehr für östliche Abnehmer als für westliche Abnehmer dienen. Aus Russland wird das Uranangebot ebenfalls schwinden, da es Sanktionen gibt. Preislich zeigt Uran seit Jahresanfang Stärke, denn allgemein ist die Sicht auf die Nutzung der Kernenergie positiv.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan, das zudem mit einer flachen Mineralisierung und bester Infrastruktur glänzt. Mehrere Gebiete im Portfolio von IsoEnergy gehören laut einer Umfrage des Fraser Instituts zu den weltweit führenden Regionen.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung hat für frisches Geld in der Kasse gesorgt. Für das Hauptprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein umfangreiches Arbeitsprogramm für 2026 geplant.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

Quellen: IsoEnergy, Premier American Uranium

https://de.tradingeconomics.com/commodity/uranium;

https://www.miningscout.de/blog/2026/03/06/mit-dem-kasachstan-exit-von-laramide-resources-wird-der-uranmarkt-noch-fragmentierter/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

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