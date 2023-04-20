Urlaub gegen den Tank-Schock: Die „Spritpreisbremse“ der Alpin Family Hotels ab 17. April 2026

„Spritpreisbremse“ der Alpin Family Hotels in Zell am See und Kaprun

Die Benzinpreise steigen und trotzdem soll der Urlaub leistbar bleiben. Das ist das Ziel „Spritpreisbremse“ der Alpin Family Hotels in Zell am See und Kaprun. Während in Deutschland über die Kosten an der Zapfsäule diskutiert wird, reagieren die Hotels mit einer konkreten Entlastung für ihre Gäste: ab einem Buchungswert von 500 Euro oder mehr, erhalten die ersten 100 Buchungen einen 50 Euro Tankgutschein sowie eine kostenlose Autowäsche beim Alpin Family Tank-Partner Unterberger in Kaprun. Oder anders gesagt: Der halbe Tank geht aufs Haus.

Mit der Aktion greifen die Betriebe ein Thema auf, das viele Reisende aktuell beschäftigt. „Die Anreise mit dem Auto ist für viele Familien und Paare zu einem echten Kostenfaktor geworden“, erklärt Commercial Director Benedikt Roos. „Wir wollten darüber nicht diskutieren oder uns beklagen, wir wollten etwas tun.“

An der Aktion beteiligen sich die 4 Sterne Hotels „Nikolaus by AvenidA“, „The House“, „The Gast House“ und das „Elements Resort“ in Zell am See. In Kaprun sind die 4 Sterne Hotels „AvenidA Mountain Lodges“ und „24 by AvenidA“ und die „AvenidA Panorama Suites“ Teil der Initiative.

Alle Häuser verbindet dabei der Fokus auf modernen alpinen Lifestyle, hochwertige Ausstattung und individuellen Service mit einem jeweils einzigartigen Charakter. Ob alpine Leichtigkeit und moderner Luxus im „The Gast House“, die traumhafte Lage zwischen Bergen, Gletscher und See des stilvollen „Elements Resort“, das junge „The House“ für Action-Fans, erstklassige Wellness-Erlebnisse mit beeindruckenden Ausblicken im „Nikolaus by AvenidA“ in Zell am See oder die Kombination aus hippen Design, urbanen Details und alpiner Lebensart im „24 by AvenidA“ sowie die perfekt für Alpin-Sport-Fans gelegenen „AvenidA Mountain Lodges“ in Kaprun.

Das Prinzip ist denkbar einfach: schnell sein und online buchen, entspannt ankommen, tanken auf Kosten des Hotels und mit sauberem Auto wieder nach Hause fahren. Die Aktion läuft zunächst für die ersten 100 Buchungen mit Anreise bis Ende Juni 2026.

Mehr Infos zu den Alpin Family Hotels unter: https://www.alpinfamily.at/

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Alpin Family Hotels

Frau Annette Zierer

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