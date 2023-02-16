  • Zweite Musikdokumentation von Total Thrash Regisseur Daniel Hofmann feiert Kinopremiere

    „Ehrenamt – The Metal Story“ – Ein Film über Metalfans, Festivals und Visionen

    BildDer Film „Ehrenamt – The Metal Story“ ist die zweite Kulturdokumentation von Produzenten und Regisseur Daniel Hofmann, der bereits mit seinem ersten Film „Total Thrash – The Teutonic Story“ internationale Erfolge feierte. EHRENAMT setzt da an, wo TOTAL THRASH aufgehört hat: Bei der Kraft und dem Zusammenhalt der Metal Szene. Ohne Zusammenhalt geht gar nichts. Mit Zusammenhalt ist alles möglich.

    Erzählt wird die Geschichte des Metal Diver Festivals im Sauerland. Im Jahr 2013 hatten hier sieben Freunde die gemeinsame Idee von einem eigenen Festival direkt vor der Haustür – im Jahr 2026 ist dieses deutschlandweit bekannt. Eine Idee wurde zur Vision mit einem einzigartigen Konzept, einem Gespür für die Fans und einem übergreifenden Netzwerk von Veranstaltern und Partnern in der Region. Dabei stets im Kern des Geschehens: Der gemeinnützige Metal Diver e.V. aus Marsberg mit seiner ganz eigenen Heavy Metal Geschichte. Neben den 11 Hauptdarstellern – die ORGA OF METAL – die jeweils ihre ganz eigenen Erinnerungen aus den ersten Jahren berichten, kommen auch bekannte Musiker aus der Szene u.a. Tom Angelripper von Sodom, Chris Boltendahl von Grave Digger, Bernhard Weiß von Axxis, Andreas Lakaw von Darkness, Peter Wagner von Rage u.v.m. sowie zahlreiche Metalfans und Veranstalter im Film zu Wort. Das Filmteam schafft es somit einen außergewöhnlichen und einzigartigen Blick hinter die Kulissen des Festivals zu geben und lässt die Zuschauer wie noch nie zuvor in die Welt des Heavy Metals „eintauchen“ – ganz im Stile eines METAL DIVERS eben. Dabei gibt es auch Einblicke in das außergewöhnliche Konzepte mit Shuttlebussen, familiärer Atmosphäre und der Förderung des Nachwuchs. Ganz nebenbei wird auch die Bedeutung für die gesamte Region deutlich, so hat es das Festival über die Jahre hinweg geschafft eine nachhaltige Kulturlandschaft in Südwestfalen zu etablieren.

    Nach der erfolgreichen Weltpremiere im Februar in der Schützenhalle Marsberg vor knapp 500 Personen und insgesamt 20 Pre-Screening Terminen im März und April mit Filmteam und Gästen feiert der Film nun ab dem 21.05. in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt Kinopremiere in Deutschland. Weitere Sonderscreenings vom Juni – Oktober sind in Verbindung mit dem Filmteam in Planung. Interessierte Kinos und auch Musikfestivals, die den Film zeigen wollen, können sich gerne unter film@ehrenamt-derfilm.de melden.

    EHRENAMT – The Metal Story ist ein Film…

    …für alle ehrenamtlich arbeitenden Personen in ganz Deutschland, die eine gemeinsame Vision haben und sich in ihrer Freizeit für diese einsetzen.

    …für alle Metalfans, die schon immer einmal einen anderen Blick hinter die Kulissen eines Metal-Festivals bekommen wollten.

    …der beispiellos für den Zusammenhalt der Metalszene steht und die großartige Kulturszene und die Vereinsarbeit nachhaltig würdigt.

    Ein Film über Metalfans, Festivals und Visionen.

    Filminfos:

    https://www.ehrenamt-derfilm.de/

    Das Ehrenamts-Kulturnetzwerk:

    https://www.instagram.com/wirsindehrenamt

    Film vorbestellen unter:

    https://www.ehrenamt-derfilm.de/shop/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Markeloop Filmproduktion
    Herr Daniel Hofmann
    In der Schelle 11
    34431 Marsberg
    Deutschland

    fon ..: 02985-6089929
    web ..: https://www.markeloop-film.com
    email : daniel@markeloop-film.com

    Die Filmproduktion Markeloop ist eine Firma aus Marsberg im Sauerland. Bewegte Bilder prägen mittlerweile das Unternehmensumfeld – egal ob Imagefilm, Mitarbeitervorstellung oder eine Spielfilm. Markeloop erzeugt eine emotionale Story und bringt Sie erfolgreich auf die Leinwand.

    Ein guter Film beginnt bereits mit der ersten Idee. Um diese erfolgreich umzusetzen, benötigt es viele Strukturen, Kontakte und vor Allem eine professionelles Marketing. Wir begleiten Produzenten, Verleiher und Regisseure mit unserer jahrelangen Marketingerfahrung und geben die wichtigen Schritte zum Erreichen der Zielgruppe an die Hand.

    Seit 2010 ist das Unternehmen geführt von Inhaber, Produzent und Regisseur Daniel Hofmann, der mit der 2022 veröffentlichen Musikdokumentation „Total Thrash – The Teutonic Story“ internationale Erfolge feiern konnte, 2023 wurde die Serie zum Film veröffentlicht und 2026 kommt nun die zweite Dokumenation „Ehrenamt – The Metal Story“ in die Kinos. Daniel Hofmann selbst ist eng in der Filmbranche verankert und steht von kindauf auch hinter der Kamera. Seit 2022 ist er mehr und mehr in die Regierolle gegangen und verwirklicht seither seine eigenen Ideen und Visionen. Sein erster Spielfilm befindet sich aktuell in Vor-Produktion.

    Pressekontakt:

    Markeloop Filmproduktion
    Herr Daniel Hofmann
    In der Schelle 11
    34431 Marsberg

    fon ..: 02985-6089929
    email : film@ehrenamt-derfilm.de


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