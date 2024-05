Urlaub und mehr genießen auf Wasserschloss Mellenthin

Im Juni finden auf der Ostseeinsel Usedom wieder viele Veranstaltungen statt. Gäste auf Wasserschloss Mellenthin können diese mit sechs kulinarischen Themen-Events die Woche und Erholung kombinieren.

Public Viewing, Jazz und Handwerkskunst

Mit Beginn der Sommersaison ist der Veranstaltungskalender der Ostseeinsel Usedom wieder prall gefüllt. Neben unzähligen kleineren, gibt es im Juni auch einige große Events, die einen Urlaub auf Deutschlands zweitgrößter Insel noch attraktiver machen. So findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 die Fußball-EM statt. Und wie schon bei den Fußball-Großereignissen der vergangenen Jahre, können die Spiele wieder live auf der großen LED-Wand inmitten der Ostsee am Strand von Heringsdorf verfolgt werden.

Fans guter Musik dürfen sich darüber hinaus auf „Jazz we can“ freuen, wenn unter dem diesjährigen Motto „Voice of the North“ facettenreicher Jazz auf dem Bahnhof und im Goethepark in Heringsdorf vom 7. bis 9. Juni gespielt wird.

Freunde von Handwerks- und Keramik-Kunst dürften hingegen beim Keramik-Kunst und Handwerker-Markt voll auf ihre Kosten kommen. Dieser findet vom 8. Juni bis 9. Juni 2024 von 11 bis 18 Uhr im Park des Wasserschlosses Mellenthin statt.

Sechs kulinarische Themen-Buffets

Genießer und Freunde der Pommerschen Küche dürfen sich im Juni zudem wieder an sechs Tagen die Woche auf die beliebten Themen-Events im Wasserschloss Mellenthin freuen. Ein opulentes Buffet haben alle diese kulinarischen Highlights gemeinsam. Darüber hinaus unterscheiden sich die Events thematisch voneinander. Während immer dienstags beim Mittelalterlichen Ritterbuffet die Zeit der Edelleute zum Leben erweckt wird, garantiert das Piraten-Spektakel mittwochs beste Unterhaltung für Groß und Klein. Beim Brauer-Abend jeden Donnerstag dreht sich wie der Titel verspricht alles ums Bier. Bei Pommern- und Schlemmerbuffet jeden Freitag bzw. Samstag wird es dann noch einen Tick üppiger. Der sonntägliche Brunch schließlich kombiniert das Frühstücks-Buffet mit einem Mittagessen.

Für musikalische Unterhaltung und mitreißende Stimmung sorgen von Dienstag bis Donnerstag zudem Lothar & Tancredo, die beiden Spielmannsleute aus dem Norden.

Attraktive Arrangements im Wasserschloss Mellenthin

Wer diese Events und die Annehmlichkeiten des beliebten Wellness- und Wohlfühlhotels in vollen Zügen genießen möchte, sollte sich die attraktiven Arrangements auf der Webseite des Wasserschlosses Mellenthin genauer anschauen. So sind auch wieder die Schloss-Romantik zu zweit, 7 Tage Erholung pur, das Schlosstage-Spezial, die Insel-Auszeit, das Verwöhn-Arrangement, der Kurzurlaub auf Usedom, das Flitter-Hochzeits-Arrangement sowie weitere Angebote bis hin zum Jahreswechsel buchbar.

Hierfür stehen ab sofort nicht mehr nur die Räumlichkeiten im Haupthaus und linken Seitenflügel zur Verfügung. Ab diesem Jahr können auch die Komfort-Zimmer mit und ohne Balkon im frisch restaurierten Speicher, dem ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Wasserschlosses Mellenthin, gebucht werden.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

