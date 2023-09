USA stufen Kupfer nun als „kritisches Metall ein“

Kupfer ist eines der zentralen Metalle für moderne Industriegesellschaften. Nun schätzen auch die USA die Lage bei dem Metall als kritisch ein. Auf mittlere Sicht spiele Kupfer eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung und im Energiesektor.

Kupfer ist der mit Abstand größte Metallmarkt der Welt. Es kommt praktisch überall auf der Welt beim Bau, bei der Infrastruktur oder auch in Batterien zum Einsatz. Allein schon die wachsende Weltbevölkerung sorgt für ein stetiges Wachstum des Marktes, dass von den großen Mining-Konzerne langfristig auf zwei bis drei Prozent geschätzt wird.

Durch den Einsatz in Batterien hat der Kupfermarkt aber noch an Dynamik gewonnen. Ein Elektroauto beispielsweise benötigt etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie ein Fahrzeug mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor. Dazu kommt der Ausbau der Strominfrastruktur, der durch die zunehmende Zahl an Elektroautos, aber auch durch die Hinwendung zu Erneuerbaren Energien notwendig geworden ist.

Diese Faktoren erhöhen die Schätzungen für das mittel- bis langfristige Wachstum des Marktes enorm. So geht die Internationale Energie Agentur (IEA) davon aus, dass allein in den kommenden zehn Jahren die Nachfrage um etwa ein Drittel zulegen soll. Maßgeblicher Treiber ist die Dekarbonisierung, die in den meisten Wirtschafträumen angestoßen wurde.

Auch die USA treiben derzeit mit Macht die Wende in der Wirtschaft voran. Der Inflation Reduction Act fördert Elektroautos, Batteriefabriken, aber auch den Ausbau der Wind- und Solarparks. Und nun reagieren auch die Behörden in den USA auf diese Entwicklungen. So haben die Vereinigten Staaten nac der Europäischen Union, Kanada, Japan, Indien und China Kupfer nun auch in die Liste der kritischen Metalle aufgenommen. Das U.S. Department of Energy betont dabei die Bedeutung von Kupfer für die Energieinfrastruktur. Allerdings wird Kupfer nicht kurzfristig als kritisch angesehen; mittelfristig aber sehr wohl!

Der Kupferpreis macht derzeit noch wenig Anstalten, auf die zunehmende Nachfrage zu reagieren. Aktuell dominiert hier noch der Faktor Rezessionssorgen. Dazu gehört die schwache Nachfrage aus China sowie der sorgenvolle Blick auf die Wirtschaft in Europa und den USA, die vor allem im Industriebereich wenig Dynamik zeigt.

Mit Blick auf das rasante Wachstum der Nachfrageseite können Anleger sich im Kupfersektor eindecken und dort Positionen beziehen. Im Fokus sollten dabei Unternehmen mit großen Vorkommen stehen, die eine Chance haben, dieses auch in Produktion zu bringen – oder aber von großen Konzernen aufgekauft werden. Zu dieser Kategorie zählt auch Southern Hemisphere Mining. Das Unternehmen entwickelt das Llahuin-Projekt im Norden Chiles. Die Australier haben mit dem Kupfer-Gold-Vorkommen eine aussichtsreiche Position im Markt eingenommen. Llahuin verfügt inzwischen über eine JORC-konforme Mineralressource von 169 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,4 % Kupferäquivalent. Mehr als 90 Prozent der Ressource befinden sich dabei in der höheren Kategorie Measured & Indicated.

Southern Hemisphere Mining plant die weitere Exploration der Liegenschaft mit Bohrarbeiten, die im Septemer/Oktober beginnen sollen. Aktuell sollen die historischen Daten der Vorgänger auf dem Projekt analysiert werden. So soll ein besseres Verständnis für die geologische Struktur gewonnen werden. Das Ziel ist es, die Ressource signifikant zu erhöhen, um dann eine Vormachbarkeitsstudie für das gesamte Projekt zu veröffentlichen. Dies schafft die Grundlage, um die dann anstehenden Schritte für eine geplante Produktion zu gehen.

—–

Sie möchten auf dem Laufenden gehalten werden bei Southern Hemisphere Mining? CleanTech Schreiben Sie einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort: Southern Hemisphere Mining und wir nehmen Sie auf den Verteiler.

Southern Hemisphere Mining

ISIN: AU000000SUH8

WKN: A1C3D0

Webseite: www.shmining.com.au/

Land: Australien / Chile

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Southern Hemisphere Mining bezüglich der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus dem Jahr 2012.

Interessenkonflikte: Mit der Southern Hemisphere Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Southern Hemisphere Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Southern Hemisphere Mining abgerufen werden: www.shmining.com.au/investor-centre/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften die auf der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Southern Hemisphere Mining vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Southern Hemisphere Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) – befinden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Starkes Signal am Weltkindertag: Kitas sächsischer Kinderschutzverbände erhalten „Starke Kinder Kiste“ Von der Entrümpelung bis zur Objektbetreuung: AS Bärenstark erleichert das Leben seiner Kunden rund um München