Validato etabliert neues Standardsystem für kontinuierliche Mitarbeiterscreenings in Deutschland

Validato führt ein modernes Screening-Modell ein, das deutsche Unternehmen vor Compliance-Risiken schützt und die Personalsicherheit dauerhaft stärkt.

Der rasante Wandel des deutschen Arbeitsmarkts sowie steigende regulatorische Anforderungen führen dazu, dass traditionelle Überprüfungen vor dem Arbeitsantritt nicht mehr ausreichen. Viele Unternehmen verlassen sich weiterhin auf ein einmaliges Screening, das lediglich den Zeitpunkt der Einstellung abbildet. Da sich berufliche und persönliche Situationen im Verlauf der Beschäftigung ändern können, entsteht eine sicherheitskritische Lücke, die schwerwiegende Folgen haben kann – von finanziellen Verlusten über operative Risiken bis hin zu Reputationsschäden.

Ein besonders sensibles Umfeld stellt der deutsche Finanz- und Bankenmarkt dar, in dem klare Vorgaben zur Geldwäscheprävention, zur Überprüfung von PEP-Status sowie zur Einhaltung von Sanktionsregularien gelten. Ebenso kritisch sind Logistik- und Transportbereiche, in denen gültige Lizenzen und aktuelle Registereinträge über die Einsatzfähigkeit von Mitarbeitenden entscheiden. Auch im deutschen Datenschutzumfeld spielt die fortlaufende Aktualität sensibler Beschäftigtendaten eine zentrale Rolle, da Unternehmen strengen Auflagen der DSGVO sowie den Kontrollmechanismen der zuständigen Behörden unterliegen.

Das von Validato entwickelte Screening-Modell stellt eine zeitgemäße Lösung dar, die diese Herausforderungen adressiert. Die kontinuierliche Überprüfung erfolgt anhand eines automatisierten Prozesses, der sicherstellt, dass Qualifikationen, behördliche Einträge und sicherheitsrelevante Informationen laufend aktualisiert werden. Die daraus entstehende Transparenz fördert nachhaltiges Vertrauen und reduziert operative Risiken erheblich. Validato bringt dabei umfassende Kompetenz im Umgang mit deutschen Registern, Branchenanforderungen und Compliance-Standards ein und agiert als verlässlicher, langfristiger Partner für Unternehmen jeder Größe.

Ergänzend bietet das Unternehmen CypSec spezialisierte Lösungen im Bereich Cybersicherheit an und unterstützt Organisationen mit innovativen Technologien, die digitale Infrastruktur und sensible Daten zuverlässig schützen. Die Kombination aus fortlaufender Mitarbeiterüberwachung und starker Cyber-Resilienz schafft eine robuste Sicherheitsbasis für moderne Unternehmen im deutschen Markt.

Validato setzt damit einen neuen Maßstab für Sicherheit und Integrität in der deutschen Unternehmenslandschaft und ermöglicht eine geschlossene Sicherheitskette, die sich dynamisch an aktuelle Entwicklungen anpasst.

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Validato AG

Herr Reto Marti

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email : reto.marti@validato.com

Validato zählt zu den führenden Anbietern für verlässliche Background Checks und Human Risk Management in Deutschland. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, sowohl Bewerberinnen und Bewerber als auch bestehende Mitarbeitende systematisch und effizient auf Integrität, mögliche Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu überprüfen – stets datenschutzkonform sowie flexibel und skalierbar.

Die Plattform ist gezielt auf die Anforderungen des deutschen Marktes zugeschnitten. Sie kommt ohne Set-up-Kosten, Jahresgebühren oder Mindestvolumen an Screenings aus und lässt sich nahtlos in bestehende HR- und Recruiting-Prozesse integrieren.

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