  • Validato stärkt Personalentscheidungen mit integrierten Background Checks und Human-Risk-Management

    Validato führt eine zentrale Plattform ein, die Risikoanalysen und Screening-Prozesse bündelt und Unternehmen im Recruiting verlässliche Entscheidungsgrundlagen bietet.

    BildValidato präsentiert eine Plattform, die Screening-Verfahren und Human Risk Management in einem einzigen System vereint. Unternehmen erhalten damit eine strukturierte Lösung, die sämtliche relevanten Überprüfungen während des Einstellungsprozesses sowie im laufenden Beschäftigungsverhältnis abbildet. Die Integration verschiedener Prüfmodule ermöglicht es Personalabteilungen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Einstellungsentscheidungen transparent zu gestalten.

    Das angebotene Screening-Portfolio umfasst unterschiedliche Prüftiefen, die abhängig von Funktion, Risikoprofil und Anforderungen flexibel kombiniert werden können. Zu den verfügbaren Modulen gehören Validierungen beruflicher Stationen, Überprüfungen akademischer Abschlüsse, Bonitätsanalysen sowie Hintergrundrecherchen. Die Plattform unterstützt sowohl nationale als auch internationale Mandate und berücksichtigt unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen. Unternehmen profitieren so von konsistenten Prozessen und klar strukturierten Ergebnissen.

    Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Einbindung des Human Risk Management Frameworks. Dieser Ansatz rückt die Bewertung menschlicher Faktoren stärker in den Mittelpunkt und schafft einen strukturierten Rahmen für die Identifikation potenzieller Risiken. Im Zusammenspiel mit den Screening-Modulen entsteht dadurch ein Prozess, der sicherheitsrelevante Aspekte bereits in frühen Phasen sichtbar macht. Die Umsetzung erleichtert es Unternehmen, Integritätsrisiken gezielt zu adressieren und langfristige Schutzmechanismen zu etablieren.

    Zur Unterstützung der HR-Abteilungen bietet Validato neben der Software zusätzliche Beratungs- und Trainingsangebote an. Diese Maßnahmen ermöglichen es Organisationen, Screening-Prozesse eigenständig zu steuern und interne Standards weiterzuentwickeln. Durch diese Kombination entsteht eine Umgebung, in der Technologie und Fachwissen zusammenspielen und eine vertrauensvolle Grundlage für verantwortungsvolle Personalentscheidungen schaffen.

    Die Plattform ist modular aufgebaut und orientiert sich an gängigen Compliance-Vorgaben. Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen werden durch eine europäische Infrastruktur erfüllt, die den Schutz sensibler Daten gewährleistet. Unternehmen integrieren das System per API-Schnittstelle in bestehende HR-Umgebungen, sodass operative Abläufe medienbruchfrei unterstützt werden.

    Ergänzend hierzu: CypSec entwickelt Lösungen im Bereich Cybersicherheit, die Unternehmen bei der Absicherung digitaler Prozesse unterstützen und damit einen zuverlässigen Rahmen für moderne Screening-Plattformen schaffen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

    Pressekontakt:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich

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