Verleihung der Bürgermedaille der Stadt Nürnberg an Ingrid Hofmann

Ingrid Hofmann, Gründerin und Geschäftsführerin der I. K. Hofmann GmbH, erhielt während einer festlichen Sondersitzung des Stadtrats die Bürgermedaille der Stadt Nürnberg.

Die Verleihung fand traditionell am Stadtgründungstag, dem 16. Juli 2022 im historischen Rathaussaal des Rathauses Wolff´scher Bau statt. Mit der Unternehmerin wurden drei weitere Nürnberger Bürger geehrt, die sich durch besonderes Engagement für die Stadt auszeichnen. Zuvor hatte der Stadtrat über die Verleihung entschieden. Oberbürgermeister Marcus König würdigte in seiner Laudatio die kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verdienste aller Preisträger.

In Ihrer Dankesrede brachte Ingrid Hofmann ihre Überraschung und Freude zum Ausdruck, zu den Geehrten zu gehören. „Meine Eltern wären sichtlich stolz auf mich“, so die Unternehmerin. Sie dankte dem Stadtrat für die Ehrung sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch allen Geschäftspartnern, die seit der Gründung 1985 gemeinsam Erfolge erreichten. Insbesondere freue es sie, dass seit dem Unternehmensstart jährlich ein Anteil des Erfolgs an Projekte in Nürnberg und Umgebung fließt.

Auszug aus der Dankesrede von Frau Hofmann:

„Mein Dank gilt nun Ihnen, Herr Oberbürgermeister und dem Stadtrat, die mich der Ehre für würdig befunden haben, die Bürgermedaille der Stadt Nürnberg zu erhalten. Der Dank gilt aber auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und meinen Geschäftspartnern, die mich seit Jahren begleiten und mit mir gemeinsam Erfolge erreichen. Dadurch konnten wir seit Beginn meiner Selbstständigkeit und Gründung im Jahr 1985 in Nürnberg, mit damaligem Firmensitz in der Königstraße 26, über dem Drogeriemarkt Müller, Jahr für Jahr auch Teile unseres Erfolges an die Gesellschaft weitergeben. Denn seit 1985 unterstützen wir viele Projekte in Nürnberg und Umgebung. Und mittlerweile natürlich auch in anderen Regionen, da das Unternehmen inzwischen deutschlandweit und international tätig ist. Ich danke Ihnen für die Ehrung mit der Bürgermedaille und die Ehre, dass Sie heute hier sind.“

