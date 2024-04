VERSES leitet endgültige Abstimmung über Standards für Spatial Web Protocol, Architecture und Governance ein

Die Standards werden von der Arbeitsgruppe in den endgültigen Abstimmungsprozess bei der Global Standards Organization überführt

Vancouver, British Columbia – 12. April 2024 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, freut sich darüber, dass die endgültige Abstimmung über den Standard für Spatial Web Protocol, Architecture and Governance beim Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) eingeleitet wurde.

Wir glauben, dass die gestrige Abstimmung ein historischer Meilenstein ist. Sie bestätigt die Eignung der Spezifikationen dafür, dass die aktuelle Version in den Abstimmungsprozess überführt werden und anschließend über sie als Standard abgestimmt werden kann, sagte der Gründer und CEO von VERSES, Gabriel René. Wir freuen uns darauf, diesen Prozess im nächsten Quartal abzuschließen, und wir glauben, dass die Übernahme dieser Standards für künstliche Intelligenz dazu beitragen wird, einen klareren Weg zu definieren, auf dem wir auf eine intelligentere und sicherere vernetzte Welt hinarbeiten.

Dieser Fortschritt ist das Ergebnis unserer Bemühungen der letzten fünf Jahre, in denen wir gemeinsam mit der IEEE an der Entwicklung sozialer und technischer Standards gearbeitet haben. Wir wollen damit gewährleisten, dass KI-Systeme sicher und vertrauenswürdig sind. Der von uns herausgegebene Bericht The Future of AI Governance stellt in Verbindung mit dem juristischen Beitrag der Anwaltskanzlei Dentons unsere einzigartige Perspektive auf die globale Governance der künstlichen Intelligenz dar. Er wurde mit der KI-Erfahrung des VERSES-Teams sowie mit Hilfe der Leitlinien für soziotechnische Standards der Spatial Web Foundation verfasst, schloss Herr René.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Founder & CEO, VERSES AI Inc.

Presseanfragen: press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

U.S., Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152

Canada, Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verses AI Inc.

Kevin Wilson

205 – 810 Quayside Drive

V3M 6B9 New Westminster, BC

Kanada

email : kevin.w@verses.io

Pressekontakt:

Verses AI Inc.

Kevin Wilson

205 – 810 Quayside Drive

V3M 6B9 New Westminster, BC

email : kevin.w@verses.io

