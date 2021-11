Vicinity Motor Corp. ernennt Brent Phillips zum Senior Director of Sales für Nordamerika

Hoch angesehener Veteran des kommerziellen Transportwesens leitet neue Verkaufsbemühungen

VANCOUVER, BC – 2. November 2021 Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, hat heute die Ernennung von Brent Phillips zum Senior Director of Sales für Nordamerika bekanntgegeben. Brent, ein hoch angesehener Fachmann im gewerblichen Transportwesen, wird die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in den USA und Kanada leiten.

Brent verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich des gewerblichen Transportwesens mit besonderem Schwerpunkt auf kommerziellen Bussen und Lastkraftwagen, und er hatte bereits verschiedene Führungspositionen im Vertrieb und in der Fertigung, einschließlich im Verkauf, Marketing und Betrieb, inne. Seine Erfahrung in der Kundenbetreuung vor Ort reicht von Unternehmen mit nur einem Fahrzeug und Start-ups bis hin zu Betrieben mit großen kommerziellen Lkw- und Nahverkehrsflotten. Ehe er zu Vicinity kam, war Brent als General Manager bei der Alliance Bus Group, einem führenden Vertriebsunternehmen für Busse, tätig. Vor seiner Tätigkeit für Alliance war Brent Vice President of Sales, Commercial Bus Group, bei der REV Group, einem führenden Konstrukteur und Hersteller von Spezialfahrzeugen und damit verbundenen Ersatzteilen und Dienstleistungen. Zuvor war er Vice President of Sales bei BusWest.

Brent bringt in das Vicinity-Team eine enorme Vertriebserfahrung bei mehreren führenden Transportmarken ein, die dazu beitragen wird, unsere Vertriebskanäle auszubauen und unsere Beziehungen in strategischen Märkten in ganz Nordamerika zu pflegen, sagte William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. Er wird sich auf die Vertriebsförderung, die Markenpositionierung und das Marketing sowie auf Händlerinitiativen konzentrieren, die Vicinity bei der Entwicklung unserer Produktlinie an Elektrofahrzeugen der nächsten Generation unterstützen werden.

Brents Einblicke, seine Führungsqualitäten und sein Verständnis des öffentlichen und kommerziellen Verkehrssektors werden ein großer Vorteil sein. Sein persönliches Augenmerk auf die Kundenzufriedenheit während der gesamten Kauf- und Betriebsphase wird entscheidend dazu beitragen, erfolgreiche Kundenbeziehungen auszubauen. Wir heißen Brent im Vicinity-Team willkommen und freuen uns auf seine Unterstützung bei der Ausweitung unserer geografischen Präsenz in Nordamerika, so Trainer abschließend.

Brent Philips fügte hinzu: Vicinity Motor Corp. hat eine unglaublich vielfältige Palette von Elektrofahrzeuglösungen entwickelt, die den Bedürfnissen von Verkehrsbetrieben jeder Größe gerecht werden. Ich freue mich darauf, meine bisherigen Erfahrungen in den Dienst von Vicinity zu stellen und den Umsatz zu steigern, um den Verkehrsmarkt in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von JB Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation.

Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, gehören Ungewissheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, das Fahrzeugverkaufsvolumen, die erwartete Vertriebspipeline, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung der Fahrzeugmontageanlage im Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, damit zusammenhängende behördliche Beschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Berichten und Dokumenten von Vicinity offengelegt werden, die von Zeit zu Zeit bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

