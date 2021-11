Immer und ewig – das neue Hitalbum von Vamos

Endlich ist es da!

Endlich ist es soweit, das neue Album von VAMOS „Immer und ewig“, ist da!

Nach mehreren Corona-bedingten Verschiebungen ist die VÖ jetzt am 31.10.2021 vorgesehen. Da an diesem Tag die große Release-Party mit Präsentation steigen wird. Wie erwartet sind zehn besonders moderne und tanzbare Titel im Vamos-typischen Sound zu hören.

In einer vorab Präsentation im engsten Fan-Kreis, gab es dafür schon große Begeisterung und Beifallsbekundungen.

Alle Titel sind den beiden Stimmgewaltigen Brüdern Mathias und Dieter auf den Leib geschrieben worden und man merkt ihnen die Freude auch an, diese Songs zu performen.

Wie schon vorab wurden alle Kompositionen und Texte wieder vom Hamburger Hitschreiber Curt Gerritzen geschrieben, der auch das Album produziert hat.

Fast jeder Titel könnte ein Ohrwurm werden und ebenso als Tanzbodenfüller eignen.

Mit ihrem neuen Album „Immer und Ewig“ wollen Vamos neue Maßstäbe setzen und sich in der Schlagerszene noch mehr nach vorne orientieren, was sie durch mehrere Nummer 1 Plätze in diversen Hitparaden ja bereits bewiesen haben.

VAMOS singen den Deutschen Schlager so überzeugend und Stimmgewaltig, dass man gar nicht anders kann, als sich mitreißen zu lassen. Positiv, kreativ und ehrlich, das sind die „Gentlemen des Deutschen Schlagers“

Vamos – Immer und ewig (Album mit 10 Titeln

Veröffentlichungs-Datum: 5. November 2021

Verlag: Curio- Musik Hamburg

Label: Curio Records; Labelcode: LC 15129

Info- und Bildquelle: Curio records

