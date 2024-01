Vidac Pharma sieht eine wachsende Anerkennung für seinen innovativen Ansatz zur Krebsbekämpfung

London (UK), Januar 22, 2024 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium der OnkologieBiopharmazieunternehmen, das eine bahnbrechende neue Methode zur Behandlung von Krebs Investoren-Konferenz Ende letzten Jahres die wachsende Anerkennung der Wissenschaft hinter und der pharmazeutischen Gemeinschaft für die Wissenschaft hinter seinen onkologischen und onko-dermatologischen Wirkstoffkandidaten Krankheiten wie Aktinische Keratose (AK), kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) und eine ielzahl von soliden Tumoren.

„Es ist nicht immer notwendig, toxische Wirkstoffe zur Krebsbekämpfung einzusetzen, da die Kollateralschäden, die beispielsweise durch Kollateralschäden, die zum Beispiel durch eine konventionelle Chemotherapie verursacht werden, sind sehr hoch. [Diese Idee stellt] ein neues Konzept, ein neues Paradigma bei der Suche nach neuen Medikamenten, insbesondere gegen Krebs“, sagte Prof. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, auf der Konferenz HealthTech Innovation Days Konferenz, auf der er eine Expertenrunde über gewaltfreie Therapien vor internationalen internationalen Investoren, Vertretern von Pharmaunternehmen und Patientenorganisationen.

Vidac Pharma entwickelt eine bahnbrechende neue Technologie, die den anormalen Stoffwechsel von Krebszellen – bekannt als Warburg-Effekt – umkehrt, indem sie verhindert, dass das Enzym Hexokinase 2 (HK2) daran hindert, die mitochondrialen VDAC-Relaiskanäle zu blockieren. Klinische Daten haben gezeigt dass dies die Vermehrung von Krebszellen und die Resistenz des Tumors gegen das Immunsystem stoppen Resistenz sowie die Wiederherstellung des programmierten Zelltods. Vidacs führendes Medikament, VDA-1102, befindet sich in der klinischen Entwicklung für Patienten mit aktinischer Keratose, einer frühen Form von autkrebs, und in einer separaten Studie für eine Indikation des kutanen T-Zell-Lymphoms (CTCL).

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“, „plant“, „fortsetzen“, „fortlaufend“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „anvisieren“, „anstreben“ oder „sollte“, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

