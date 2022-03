Vielfalt durch Lesen

Aktuelles am Kinderbuchmarkt

Schwerpunkt gendersensible Kinderbücher. Ein Vortrag von Carla Heher

Carla Heher ist immer am aktuellsten Stand was den Kinderbuchmarkt betrifft, bespricht und empfiehlt regelmäßig Bücher für den 2012 von ihr mitgegründeten Blog buuu.ch und redet und schreibt am liebsten über #diversekinderbücher.

Sie mag interessante, witzige und/oder spannende Kinder- und Jugendbücher, die im Idealfall vielfältige und progressive Rollenbilder vermitteln, keine Stereotypen und Klischees reproduzieren und marginalisierte Charaktere oder Lebensrealitäten nicht ausschließen.

Carla Heher lebt und (reproduktions)arbeitet im 15. Bezirk und spricht in ihrem Vortrag über Klassiker, Novitäten und Geheimtipps, speziell über gendersensible Mädchenbücher.

Zur Vortragenden:

Carla Heher erhielt 2020 als „Frau des Jahres“ die Auszeichnung „Veronika“ der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus, ist Familienmutter, Reproduktionsarbeiterin, Volksschullehrerin im 15. Bezirk, Bloggerin und Podcasterin.

Wann:

Freitag, 01.04.2022

17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Ort:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

(im Amtshaus des 15. Wiener Gemeindebezirks)

Rosinagasse 4, 1150 Wien, Österreich

Öffentliche Verkehrsmittel:

U3, U6 Westbahnhof Wien

Tram 52, 60 Staglgasse

Zu Fuß ca. 8 Minuten ab Westbahnhof stadtauswärts

Eintritt / Teilnahme:

Teilnahme frei, wir freuen uns aber über eine kleine Spende!

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Bezirksmuseum

sind ehrenamtlich tätig.

Anmeldung unter: https://www.museum15.at/veranstaltungen/

Es gelten die aktuellen Coronaregeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

Österreich

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

Pressekontakt:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Richtige schenken Klimafreundliche Rohstoffgewinnung