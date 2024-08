Vier neue Rum-Spezialitäten aus der Usedomer Insel-Destillerie

Dass die Sonneninsel Usedom viel mehr zu bieten hat als Sonne satt, glasklare Ostsee und endlosen Strand, beweist wieder einmal das Wasserschloss Mellenthin mit großer kulinarischer Vielfalt.

Natürlich Usedom

Seit mehr als 150 Jahren steht die Ostseeinsel Usedom wie kaum eine andere deutsche Destination für Erholung am Meer. Dazu tragen die glasklare Ostsee, der mit 42 Kilometern längste Strand Deutschlands und die acht Kilometer lange Kaiserbäder-Promenade maßgeblich bei. Hinzu kommt, dass auf Usedom die Sonne mit fast 2000 Stunden im Jahr so oft scheint wie sonst kaum irgendwo in Deutschland. Doch auch das idyllische Usedomer Hinterland muss sich diesbezüglich nicht verstecken. So gibt es hier neben dem ruhigen Achterwasser, zahlreichen Binnenseen und alten Wäldern auch 14 Naturschutzgebiete sowie viele beeindruckende Orte zu entdecken.

Genießer-Hotel im Mittelpunkt der Insel

Mit dem nur 500 Einwohner zählenden Mellenthin befindet sich einer der interessantesten Orte genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist er vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses, das heute ein Genießer-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei beherbergt. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind die bunten kulinarischen Themen-Events, die auf Wasserschloss Mellenthin im Sommer an sechs Tagen die Woche stattfinden. Gleiches gilt für die Vielfalt an röstfrischen Kaffeesorten aus aller Welt, den handwerklich richtig gut gemachten Bieren sowie den fruchtigen Likören und feinen Geistern aus der schlosseigenen Insel-Manufaktur.

Spirituosen-Vielfalt aus der Insel-Destillerie

Von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör werden schon jetzt mehr als 30 Spirituosen in der schlosseigenen Destillerie hergestellt und abgefüllt, mit steigender Tendenz. Während der Single Malt Whisky noch einige Zeit in Eichenfässern in der Insel-Manufaktur reifen muss, ergänzen ab sofort vier edle Rumsorten das Produktportfolio des Wasserschlosses Mellenthin.

Der White Rum bietet pur oder als Cocktail ein echtes Sommer-Feeling von der Insel Usedom und dazu einen Hauch von Karibik.

Der im Eichenholzfass gereifte Rum begeistert mit fruchtigen Noten sowie einem warmen Bouquet von Eiche und Vanille-Nuancen.

Beim Spiced Rum wiederum wird die Zuckerrohrmelasse mit verschiedenen Gewürzen vergoren und destilliert. Er bietet eine gelungene Harmonie von Nelken, Zimt, Kardamom und klassischem Holzfass-Charakter sowie als krönendem Abschluss Vanille.

Ein echtes Highlight stellt auch der Rum-Likör Red dar. Hier bilden fruchtig frische Sauerkirschen im Zusammenspiel mit verschiedenen Rumsorten ein einzigartiges harmonisches Likörerlebnis aus Süße, Säure und Alkohol.

Alle vier Rum-Spezialitäten sind ab sofort im Wasserschloss Mellenthin einzeln oder als Rum-Probierbrett, im Ausschank sowie im Online-Shop erhältlich.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

