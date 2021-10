VMS Kunststoffbekleb – Hufschutz des 21. Jahrhunderts

Alternative zum Hufeisen auf Erfolgskurs.

Der junge Maschinenbautechniker hat seine Liebe zu Pferden mit seiner Technikbegeisterung

zusammengebracht, indem er individuellen Kunststoffbekleb, maßgeschneidert aus dem 3D-Drucker, zum

Schutz von Pferdehufen herstellt. „Das, was sich so einfach anhört, war ein monatelanges Testen

verschiedenster Kunststoffe mit einigen Höhen, aber auch Niederlagen“, erzählt M. Pekarek aus den

Anfangstagen seines Unternehmens. „Nicht nur die perfekte Härte und Abriebfestigkeit in Verbindung mit

einem angenehmen Laufgefühl für das Pferd muss bedacht werden, sondern auch die Art und Weise der

angebrachten Laschen. Wie und wann hält der Kleber optimal, löst sich jedoch sofort, wenn es nötig ist, also

falls das Pferd z.B. versehentlich auf den Bekleb tritt, war nur eine der vielen Fragen, die ich beantworten

musste.“

Wie inzwischen einige 100 Pferde beweisen, ist ihm die optimale Alternative zum herkömmlichen

Eisenbeschlag mehr als gelungen. Immer mehr Pferdebesitzer interessieren sich für VMS-Kunststoffbekleb

und fragen ihre Hufschmiede und Hufbearbeiter danach. Für diese Berufsgruppe bietet VMS-Hufschutz

deutschlandweit Workshops an. „Es müssen einige Dinge bei der Hufzubereitung und auch bei den Fotos

beachtet werden, nach denen der VMS-Bekleb im 3D Drucker angefertigt wird“, erklärt der sympathische

Unternehmer. „Das möchten wir den Hufschmieden und Hufbearbeitern, die modernen Alternativen zum

Hufeisen aufgeschlossen gegenüber stehen, in unseren Workshops gerne nahe bringen. Die

Bearbeitungsrichtlinie ist dabei unerheblich. Wie schon in meinem Logo steht: VMS-Hufschutz ist absolut

individuell.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

3D Druck Pekarek

Herr Martin Pekarek

Hebbelweg 3

71732 Tamm

Deutschland

fon ..: 016091667587

web ..: http://www.vms-hufschutz.de

email : m.pekarek@vms-hufschutz.de

