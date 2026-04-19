Volleyball Bundesliga und AccessGO: Gemeinsam für mehr digitale Teilhabe im Volleyball

Die Volleyball Bundesliga (VBL) rückt das Thema digitale Barrierefreiheit künftig stärker in den Fokus, um Volleyball-Inhalte für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen.

Gemeinsam mit ihrem neuen Partner AccessGO sollen digitale Angebote der Liga und ihrer Wettbewerbe weiterentwickelt und die Voraussetzungen für ein inklusives digitales Volleyballerlebnis geschaffen werden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Webseiten der VBL, des Super- und Ligacups sowie des Zoi DVV-Pokals mit den Lösungen von AccessGO ausgestattet. Darüber hinaus wollen beide Partner das Bewusstsein für digitale Barrierefreiheit im Volleyball nachhaltig stärken. Geplant sind gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen und Informationsangebote für die Vereine der VBL, um das Thema Zugänglichkeit in der gesamten Volleyball-Community voranzubringen.

Für dieses Ziel bringt AccessGO, eine Software-Lösung der DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH mit Sitz in Berlin, seine Expertise im Bereich barrierefreier Webseiten und digitaler Zugänglichkeit ein. „Die Volleyball Bundesliga steht für Spitzensport mit Haltung und für eine Sportart, die Gemeinschaft und Zusammenhalt lebt. Dass wir diese starke Liga als Partner gewonnen haben, ist für uns eine echte Ehre. Unsere Mission ist es, digitale Teilhabe für alle Menschen selbstverständlich zu machen. Mit einem Partner, der Offenheit und Fairness so vorbildlich verkörpert, kommen wir diesem Ziel ein gutes Stück näher“, sagt Matthias Wirz, Geschäftsführer von AccessGO.

„Volleyball soll für alle Menschen zugänglich sein, egal ob auf dem Spielfeld, in der Halle oder im digitalen Raum. Mit AccessGO haben wir einen Partner an unserer Seite, der uns dabei unterstützt, unsere digitalen Angebote noch inklusiver zu gestalten und gleichzeitig unsere Vereine für die Bedeutung digitaler Barrierefreiheit zu sensibilisieren. Gemeinsam wollen wir ein Zeichen für mehr Teilhabe im Sport setzen“, erklärt Kim Oszvald-Renkema, Geschäftsführerin der VBL.

Die datenschutzkonforme, technische Lösung von AccessGO kombiniert mehrere Bausteine wie ein Barrierefreiheits-Plugin für Webseiten, die automatische Erkennung und Reduzierung digitaler Barrieren mittels KI sowie Audit- und Monitoring-Tools. Die unkomplizierte Implementierung ermöglicht allen Volleyballfans einen optimierten, barrierefreien Zugriff auf die Inhalte der Volleyball Bundesliga.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AccessGO | DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH

Herr Frank Scheibe

Spinnereistraße 7 – Halle

04179 Leipzig

Deutschland

fon ..: +4915772588917

web ..: https://www.accessgo.de

email : frank.scheibe@accessgo.de

AccessGO ist eine Marke der DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH und bietet eine automatisierte Komplettlösung für digitale Barrierefreiheit.

Unternehmen und öffentliche Institutionen können mit AccessGO ihre Webseiten schnell, einfach und ohne einen komplexen Website-Relaunch barrierefrei gestalten. Die in Deutschland entwickelte und DSGVO-konforme Lösung hilft dabei, die gesetzlichen Anforderungen an Barrierefreiheit BFSG- und BITV-konform umzusetzen und Webseiten automatisch nach den WCAG 2.1 AA-Standards zu optimieren.

Mit Webseiten-Plugin, automatischer Optimierung, Monitoring- und Dokumentations-Tools sowie individuell generierten Barrierefreiheitserklärungen sorgt AccessGO bei Behörden, Top-Marken, Agenturen und Tausenden Webseiten europaweit für eine nachhaltige Verbesserung der digitalen Zugänglichkeit – mit messbaren Vorteilen für SEO und Nutzerfreundlichkeit.

Weitere Informationen unter www.accessgo.de

Pressekontakt:

AccessGO | DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH

Herr Frank Scheibe

Spinnereistraße 7 – Halle

04179 Leipzig

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