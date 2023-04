Vom Fuße des Taunus in alle Welt: Diamant Schuhfabrik Otto Müller KG feiert 150 Jahre Schuhmanufaktur

Die Diamant Schuhfabrik ist ein über viele Generationen geführtes Familienunternehmen mit Sitz in Bad Soden am Taunus. Am 19. Mai 2023 feiert der Hersteller für Tanzschuhe sein 150 jähriges Jubiläum.

Elegant übers Parkett schweben, der Traum vieler Tanzbegeisterter. Was leicht und mühelos aussieht, ist meist das Ergebnis jahrelangen Trainings. Für eine schicke Optik sorgen dabei nicht nur hübsche Kleider und Anzüge, sondern vor allem die passenden Tanzschuhe. Nur wenn der Fuß sicheren Halt hat, die Sohlen biegsam und nicht zu glatt sind, gelingen Schritte, Drehungen und Sprünge perfekt. Und das, ohne der Fußgesundheit zu schaden. Keine leichte Aufgabe, der sich die Diamant Schuhfabrik Otto Müller KG aus Bad Soden stellt. Als älteste deutsche Tanzschuhmanufaktur erlangte das Unternehmen internationale Bekanntheit und Beliebtheit bei Tänzern auf der ganzen Welt – und feiert in diesem Jahr am 19. Mai 2023 sein 150. Firmenjubiläum.

Leben heißt Veränderung: Zwischen Handwerkskunst und moderner Technologie

Mit dem Anspruch, schöne und funktionale Schuhe für den Tanzsport herzustellen, steht die Diamant Schuhfabrik seit Jahrzehnten für Handwerkskunst und Qualität. Ob Parkett, Stein, PVC oder Teppich – „VarioSpin“, eine bahnbrechende Neuheit, die das Tanzen auf jedem Untergrund erlaubt, machte das Unternehmen in den letzten Jahren noch bekannter. Ein weiterer wichtiger Schritt in jüngerer Zeit war die Zusammenarbeit mit ProfitänzerInnen und Verbänden zur Entwicklung von „VarioPro“, dem neuen Profi-Tanzschuh mit extrem leichter, flexibler, geteilter Sohle, der noch elegantere, ausdrucksstärkere Bewegungen im Profisport ermöglicht.

„Vom orthopädischen zum Tanzschuh – es lagen viele Innovationen auf dem Weg der vergangenen 150 Jahre“, sagt Inhaber Oliver Müller. „Wir sind stolz auf unsere Geschichte. Aber vor allem dankbar für die Loyalität und die gute Zusammenarbeit mit unseren MitarbeiterInnen, TänzerInnen, Zulieferern und HändlerInnen – gerade auch bei der Produktentwicklung. Sie haben großen Anteil daran, dass wir dieses schöne Ereignis feiern können.“

In diesem Jahr blickt das Familienunternehmen auf eine erfolg- und abwechslungsreiche Firmengeschichte zurück. Wenngleich die Spezialisierung auf Tanzschuhe der Manufaktur den internationalen Erfolg brachte, fing alles ganz anders an.

Wie alles begann: Vom Kaiserlichen Patentamt zu durchtanzten Nächten

Schuhmachermeister Eberhard Müller eröffnete an seinem Hochzeitstag im Mai 1873 ein Ladengeschäft in der Ziegelgasse 12 am Liebfrauenberg in Frankfurt am Main. Als „Techniker für naturgemäße Fußbekleidung“ fertigte er orthopädisches Schuhwerk, das die „Heilung aller organischen Fußleiden“ garantierte. Laufend verbesserte er die Passform der Schuhe. So entwickelte er das „Angulus Schuh-System“, das die natürliche Fußform beim Leistenbau berücksichtigte. 1913 erhielt er dafür ein Patent vom Kaiserlichen Patentamt und wurde zum Pionier für orthopädische Schuhe, dem viele Schuhmacher nacheiferten.

Über die Jahrzehnte wurde der kleine Schuhmacherbetrieb ausgebaut. Unter dem Firmennamen ANGULUS Schuhfabrik Otto Müller KG entstand allmählich die industrielle Schuhfertigung in Frankfurt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Schuhfabrik durch Brandbomben zerstört und die Produktion in der Nachkriegszeit in einem ausgebrannten Fabrikhaus nahe dem Frankfurter Messegelände wieder aufgenommen. Nach dem Umzug nach Bad Soden am Taunus und dem Neubau der Fabrik in den 1950er Jahren konnte die Produktion wieder ausgebaut werden. Fortan wurden Braut- und Abendschuhe sowie die erfolgreichen „Rapallo Sandalen“ gefertigt. Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland sorgte für Kaufkraft, und die Nachfrage nach schicken Schuhen, in denen man auch die Nächte durchtanzen konnte, stieg stetig an.

Tanzschuhe „Made in Germany“

Die Abendschuhe von Angulus fanden in den 1970er Jahren immer häufiger den Weg auf das Tanzparkett. Tanzsportbegeisterte inspirierten Otto und Thomas Müller zur Entwicklung der „Diamant-Tanzsportschuhe“. Die eleganten Schuhe gaben perfekten Halt und sorgten dafür, dass die Füße nicht zu schnell ermüdeten. Schnell konnte sich die modische und bezahlbare Alternative aus Deutschland neben den etablierten Marken aus England im Breitensport behaupten. Die Spezialisierung auf Tanzschuhe war ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

Das Familienunternehmen produziert heutzutage als einziges Tanzschuhunternehmen noch in Deutschland. Jede Saison bietet die Diamant Schuhfabrik mehr als 100 verschiedene Lagermodelle in ihrem Katalog an und vertreibt diese über ihr weltweites Händlernetz in Fachgeschäften. „Hochwertige Materialien und modernste Technologie sind für uns selbstverständlich“, so Oliver Müller. „Dennoch wird jeder Tanzschuh in Handarbeit mit bis zu 40 Arbeitsschritten hergestellt. Handarbeit ‚Made in Germany‘ – das soll auch in den nächsten Jahrzehnten so bleiben.“

Die Diamant Schuhfabrik ist ein über viele Generationen geführtes mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz und Produktionsstätte in Bad Soden am Taunus. Bis heute produziert das Unternehmen Diamant Tanzschuhe in Deutschland und vertreibt seine Produkte weltweit. Seit dem der Schuhmachermeister Eberhard Müller die Schuhmachertradition im Jahre 1873 mit der Eröffnung seines Ladengeschäfts in Frankfurt am Main begründete, hat sich der Familienbetrieb zu einem modernen und international agierenden Unternehmen entwickelt, das seine Produkte in 37 Länder auf 4 Kontinenten exportiert. Der Standort Deutschland und die damit verbundene Einhaltung sozialer und ökologischer Standards ist dem Unternehmen sehr wichtig. Durch die Produktion am immergleichen Standort Deutschland und die meist jahrzehntelange Zusammenarbeit mit einzelnen Lieferanten und Händlern wurden Materialien, Modelle und Arbeitsabläufe in der Manufaktur fortwährend verbessert. Die hohe Optimierung der Wertschöpfungskette garantiert die Herstellung eines deutschen Markenprodukts von herausragender Qualität mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

