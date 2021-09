Von der Raupe zum Schmetterling – Anregende Frauen-Geschichten

Vier Frauen gehen in Rebecca Gabrielles „Von der Raupe zum Schmetterling“ ihren individuellen Weg, um die Herausforderungen in ihrem Leben zu überkommen.

Die Erzählungen in diesem Sammelband handeln von vier Frauen, die sich erst selbst verlieren müssen, um sich zu finden. In den verschiedenen Handlungen erfahren die Frauen, was es bedeutet, sich selbst zu verlieren und in der Dunkelheit zu verharren, bis aus der Finsternis heraus das Licht geboren wird. So wird das Leben einer Frau auf den Kopf gestellt, die vor den Scherben ihrer Ehe steht. Eine andere Frau kämpft in einem totalitären Staat, um ihre Freiheit und Liebe. Ein junges Mädchen durchlebt die Phasen ihrer Magersucht und eine Frau, aus gutem Hause, verlässt ihren Elfenbeinturm, um das wahre Glück zu finden.

Die Geschichten in der Sammlung „Von der Raupe zum Schmetterling“ von Rebecca Gabrielle drehen sich rund um die Erfahrungen von Frauen, aber können durchaus auch von einer männlichen Leserschaft genossen werden. Die im Jahr 1988 geborene Autorin ist in der Pädagogik tätig. Sie ist eine Bloggerin und Aktivistin, studierte einige Jahre Philosophie und Literaturwissenschaft in der Universität Hamburg. Sie wuchs in zwei verschiedenen Kulturen auf (deutsch und französisch) und lebt nach mehreren Umzügen seit einigen Jahren mit ihrem flämischen Mann in Südfrankreich. Schon als Jugendliche liebte sie es Prosatexte zu schreiben und hat sich nun als Schriftsteller und Dramatiker selbst verwirklicht.

„Von der Raupe zum Schmetterling“ von Rebecca Gabrielle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36089-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

