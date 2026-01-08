  • Warum internationale Geschäftsverhandlungen scheitern

    Expertin für interkulturelle Mediation zeigt: Missverständnisse kosten Unternehmen Millionen – klare Prozesse schaffen Abhilfe

    BildWuppertal | Zug, 08.01.2026 – Globale Verhandlungen scheitern selten an wirtschaftlichen Differenzen. Sie scheitern an kulturellen Missverständnissen. Izolda Petrosyan, Mediatorin mit Schwerpunkt interkulturelle Konflikte, warnt: „Unterschiedliche Kommunikationsstile, Entscheidungslogiken und unausgesprochene Erwartungen blockieren Verträge und zerstören Geschäftsbeziehungen.“ In einem aktuellen Fachbeitrag erklärt die Expertin, wie Unternehmen diese Risiken erkennen und steuern können.

    Das Problem zeigt sich konkret: Ein deutscher Verhandlungspartner drängt auf schnelle Entscheidungen. Sein kasachischer Gegenüber investiert Zeit in den Aufbau persönlicher Beziehungen. Beide Seiten handeln professionell – nach ihren kulturellen Standards. Doch der Deutsche wertet das langsamere Tempo als Desinteresse. Der Kasache empfindet die Ungeduld als respektlos. Die Verhandlung stockt.

    „Solche Konflikte entstehen nicht aus böser Absicht“, erklärt Petrosyan. „Sie entstehen aus unbewussten Vorurteilen. Wir bewerten das Verhalten anderer aus unserer eigenen kulturellen Perspektive.“ In Kulturen wie Kasachstan oder Usbekistan gilt der persönliche Vertrauensaufbau als Voraussetzung für tragfähige Entscheidungen. Zeit für Beziehung steht vor der Sache. Ein rasches, stark ergebnisorientiertes Vorgehen kann dort als rein transaktional wahrgenommen werden – ohne echte Bereitschaft zu langfristigen Lösungen.

    Die Mediatorin nennt sechs konkrete Schritte für interkulturelle Verhandlungen: Eigene Perspektive hinterfragen. Verhalten beobachten, nicht sofort bewerten. Kontext respektvoll klären. Entscheidungswege früh verstehen. Tempo abstimmen. Stereotype vermeiden.

    Doch unter Zeitdruck, mit eigenen Interessen und hoher wirtschaftlicher Verantwortung stoßen diese Maßnahmen schnell an Grenzen. Hier setzt interkulturelle Mediation an. „Ein erfahrener Mediator erkennt kulturelle Muster, macht implizite Erwartungen sichtbar und kalibriert den Prozess“, so Petrosyan. „Er übersetzt Perspektiven, ohne Positionen zu bewerten, und schafft einen Rahmen, in dem Verständigung wieder möglich wird.“

    Interkulturelle Mediation ist kein Zeichen von Eskalation. Sie ist ein Instrument der Führungsstärke. Sie schützt Beziehungen, spart Zeit und verhindert wirtschaftliche oder rechtliche Risiken. Die Expertin arbeitet in strategischer Partnerschaft mit Dr. Hartmut Frenzel, Mediator für Vorstandskonflikte und Governance-Fragen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

    Der vollständige Fachbeitrag ist verfügbar unter: https://executivemediation.substack.com/p/interkulturelle-verhandlungen

    Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
    Herr Hartmut Frenzel
    Fuhlrottstr. 15
    42119 Wuppertal
    Deutschland

    +49-1602912140
    https://executive-mediation.pro/
    hf@executive-mediation.pro

    Executive Mediation ist ein außergerichtliches, streng vertrauliches Verfahren zur Konfliktlösung in Unternehmen. Schwerpunkte: Vorstandskonflikte, Governance-Fragen, Nachfolgeregelungen und interkulturelle Konflikte im deutschsprachigen Raum und Zentralasien.

