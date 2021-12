Warum ist die Festplatten Vernichtung in Grevenbroich so wichtig?

In vielen Unternehmen fallen mit der Zeit defekte oder schadhafte Datenträger an, die schnell ausgetauscht werden. Die alten Festplatten sorgen dann aber für Probleme.

Denn immerhin müssen diese gelöscht werden, damit keinerlei Daten mehr lesbar sind und kein Datenmissbrauch ausgeübt werden kann. Wie aber kann man dies bewerkstelligen? Am besten mit uns! Wir bieten Ihnen unsere Festplatten Zerstörung in Grevenbroich an. Diese beinhaltet, dass die Festplatten gelöscht werden und anschließend von uns entsorgt werden. Sie sollten sich für unseren Service entscheiden, um die strengen gesetzlichen Vorlagen einhalten zu können. Unser Vernichtungsprozess erfolgt nach der DIN Norm 66399, der Sicherheitsstufe 3. Somit können wir unseren Kunden eine 100 prozentige Vernichtung der Daten und Festplatten garantieren und Sie können aufatmen. Sie können sich auch auf die nachhaltige Entsorgung durch unseren Betrieb verlassen. Also ein Rundum-Schutz für einen guten Preis und keinen Datenmissbrauch! Das sind wir und wenn Sie davon profitieren wollen, rufen Sie unseren Fachbetrieb für die Festplatten Löschung in Grevenbroich zu sich.

Wir übernehmen alle Aufgaben bei der Festplatten Vernichtung Grevenbroich

Sie haben in Ihrem Betrieb sicherlich viel zu tun und das Thema Datenschutz kann dabei schon einmal zu kurz kommen Auf jeden Fall, wenn es darum geht, alte Festplatten von Daten zu befreien. In vielen Firmen wird aufgrund von Zeitnot die alte Hardware einfach gelagert, damit man den Datenschutz erst einmal dahingehend ruhen lassen kann. Soweit müssen Sie aber nicht gehen. Sie können sich nämlich gerne an uns wenden und wir löschen Ihre Daten. Bitte geben Sie die alte Hardware nicht einfach in den Müll, denn selbst gelöschte Festplatten können wieder ausgelesen werden, wenn die Löschung nicht vom Fachmann ausgeführt wurde. Software reicht dafür leider nicht aus, dies müssen Sie sich bitte merken! Lassen Sie lieber Ihre alten Festplatten professionell durch unseren Fachbetrieb vernichten. Nur so können Sie sicherstellen, dass vertrauliche Daten nicht in die falschen Hände geraten und missbraucht werden. Wir arbeiten mit den modernsten Geräten für die Datenvernichtung, so dass die Festplattenlöschung in Grevenbroich kein Problem darstellt, ebenso wenig wie die anschließende Festplattenvernichtung Grevenbroich.

Wir holen die Hardware bei Ihnen ab und führen dann die überwachte Vernichtung der Festplatten durch. Diese Schritte werden von unseren qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt, die natürlich absolut seriös und verschwiegen sind. Sie sehen, auf unsere Festplattenvernichtung in Grevenbroich können Sie sich verlassen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blender Bites gibt eine Steigerung des Gesamtwertes der im Dezember 2021 eingegangenen Bestellungen um 990 % bekannt