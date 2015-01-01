Warum Open-Access im Gebäude an der Inhouse-Strecke hängt

Telkotec standardisiert Inhouse-Dokumentation und Aktivierungsprozesse, damit Glasfaseranschlüsse auch bei Anbieterwechseln und Mehrfachnutzung zuverlässig funktionieren.

Der Glasfaserausbau gewinnt an Tempo, und mit ihm wächst ein Thema, das für Netzanbieter und Wohnungswirtschaft zunehmend strategisch wird: Open Access. Wo mehrere Anbieter auf derselben Infrastruktur Dienste bereitstellen oder wo Kunden künftig leichter den Anbieter wechseln sollen, entsteht ein neuer Anspruch an Prozesse und Qualität. Entscheidend ist dann nicht nur der Ausbau bis zum Gebäude, sondern die Frage, ob Übergänge, Inhouse-Strecke und Aktivierung so sauber dokumentiert und standardisiert sind, dass ein Wechsel oder eine parallele Nutzung ohne Reibungsverluste möglich ist. Genau hier liegt in der Praxis oft die größte Herausforderung.

„Je mehr Glasfaser skaliert und je stärker Open-Access-Modelle an Bedeutung gewinnen, desto wichtiger wird eine Aktivierung, die reproduzierbar funktioniert. Wenn Dokumentation fehlt oder Übergänge unklar sind, wird jeder Anbieterwechsel zur Baustelle. Das ist weder kundenfreundlich noch wirtschaftlich“, sagt Jörg Peil, Geschäftsführer der Telkotec GmbH (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen sowie mehrere tausend Störungsfälle.

In der Praxis entscheidet sich Open Access nicht in Präsentationen, sondern in Kellerräumen, Steigzonen und Wohnungen. Sobald mehrere Parteien beteiligt sind, werden klare Zuständigkeiten, eindeutige Messwerte und belastbare Protokolle zum Schlüssel. Denn die Leistung eines Anschlusses ist nur so stabil wie die Kette aus Hausübergabepunkt, Inhouse-Verkabelung, Endgerät und WLAN-Umgebung. Wenn ein Anbieterwechsel dazu führt, dass diese Kette neu bewertet, neu geschaltet oder neu erklärt werden muss, steigen Kosten und Störanfälligkeit. Für die Wohnungswirtschaft bedeutet das: Open Access ist nur dann ein Mehrwert, wenn er im Betrieb nicht zu mehr Terminen, mehr Nacharbeiten und mehr Reklamationen führt.

Telkotec setzt deshalb auf standardisierte Prozessketten, die sowohl die Erstaktivierung als auch spätere Änderungen im Blick haben. Dazu gehören klare Abnahmeprotokolle, nachvollziehbare Übergabepunkte und eine Dokumentation, die nicht nur „irgendwo“ abgelegt wird, sondern im Betrieb nutzbar bleibt. So entsteht eine Infrastruktur, die nicht an einzelnen Personen hängt, sondern die auch bei steigenden Volumina und wechselnden Konstellationen planbar bleibt. „Open Access ist ein Versprechen an den Markt. Damit es im Alltag trägt, muss die technische Realität im Gebäude genauso sauber organisiert sein wie das Modell auf dem Papier. Unsere Aufgabe ist es, dafür die Voraussetzungen zu schaffen“, betont Telkotec-Mitgeschäftsführer Winfried Hecking.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Telkotec GmbH

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Almerfeldweg 44

59929 Brilon

Deutschland

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email : kundenservice@telkotec.de

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

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