Was ist die Poka-Yoke Technik?

Poka Yoke bedeutet „Fehlersicherung“ oder versehentliche Fehler (poka ) vermeiden (yokeru).

Mit S+P Seminare: Was ist die Poka-Yoke Technik? erhältst du die wichtigsten Seminare für Deine Sachkunde als Qualitätsmanagement-Beauftragter. Grundlage für den Aufbau eines modernen Qualitätsmanagement-Systems bietet die jeweils aktuelle Normenfamilie DIN EN ISO 9001:2015. Du buchst das Seminar bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. Q 01.

Zielgruppe für das Seminar Was ist die Poka-Yoke Technik?

Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.

Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Qualitätsmanagement

Das Seminar Was ist die Poka-Yoke Technik? online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. Q 01.

Dein Nutzen mit dem Seminar Was ist die Poka-Yoke Technik?

Tag 1:

Prinzipien des Qualitätsmanagements

Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen

Neue Ideen ausprobieren und schnell zur Marktreife führen

Tag 2:

Was ist die Poka-Yoke Technik?

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme lösen

Das Seminar online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. Q 01.

Seminarprogramm Tag 1 zum Seminar

Prinzipien des Qualitätsmanagements

Was ist die Poka-Yoke Technik?

Die wichtigsten Erfolgstreiber im Qualitätsmanagement

Toyota-Produktionssystem – Lessons Learned für die eigene Branche

Verzögerungskosten (Cost of Delay) gezielt identifizieren und reduzieren

Aufgaben des Managements: Dynamik im Unternehmen managen

Die Lean-Falle und wie Sie Ihr ausweichen

+ S+P Test: Benötigt Dein Unternehmen ein Work-Out? Einsatz des General Electrics-Erfolgstools

Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen

Lean-Prinzipien zur Gewohnheit machen

Probleme beschreiben und lösen: 6W – Hinterfragetechniken

Die 5S – Methode: Sicher, sauber und übersichtlich

Fehlervermeidung mit Poka Yoke, FMEA und TQM

M7 – sieben Management-Werkzeuge zur Qualitätssicherung

Rüstzeiten im Team reduzieren mit SMED

KVP/KAIZEN – Prozesse gezielt verbessern

+ S+P Leitfaden: Qualitätsmanagement im Unternehmen

Neue Ideen ausprobieren und schnell zur Marktreife führen – Qualitätsmanagement Update

Wie Führung helfen kann Lean zur Gewohnheit zu machen

Teams im Veränderungsprozess richtig führen

Leane Ziele definieren, umsetzen und die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen

Schlanke Kommunikation – eine andere Kommunikation ist der beste Weg

Das Visiualisierungsboard: KPIs und Ziele für mehr Agilität

+ S+P Checkliste: Leane Ziele SMART formulieren

+ S+P Test: Wie professionell leitest Du Dein Team?

+ S+P Test: In welcher Teamphase befinden wir uns?

Das Seminar online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. Q 01.

Seminarprogramm Tag 2 zum Seminar

Was ist die Poka-Yoke Technik?

Das Unternehmen verändern – Aufbau einer Innovationskultur

Besonderes Augenmerk: Ängste, Widerstände? Akzeptanz!

Auftragsklärung mit dem Owner: Commitment einholen!

Einbettung im Gesamtchange – Schnittstellenbetrachtung

Rollen im Change-Projekt festlegen

Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

+ S+P Leitfaden: Moderation mit System

+ S+P Test: Wie professionell managest Du Veränderungen?

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co. – Qualitätsmanagement Update

Ein agiles Unternehmen schaffen

Wie agiles Projektmanagement funktioniert

Mehr Flexibilität im Projekt – Einsatz von agilen Techniken

Projektanforderungen im Griff: Use Cases, Burn-Down-Charts & Co.

Der Mix macht`s: Kombination agiler Techniken

Das Miteinander in agilen Teams

Projektmanager und Scrum Master als Team-Coaches

+ S+P Leitfaden: Moderation mit System

+ S+P Test: Wie gut beherrscht Du die Moderationstechniken?

Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst

Wie funktioniert der Google Design Sprint?

Montag: Erstelle Deinen Routenplan

Dienstag: Neu kombinieren und verbessern

Mittwoch: Rumble – zwei mögliche Alternativen im Test

Donnerstag: Wie Du Deine Prototypen erstellen

Freitag: Persönliches Gespräch an Stelle von Big Data

+ S+P Leitfaden: Instrumente für den Google-Sprint

Das Seminar online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. Q 01.

Die Teilnehmer haben neben der Schulung auch folgende Online Schulungen und E-Learnings gebucht:

Seminar Neue Compliance Pflichten: Management von Nachhaltigkeitsrisiken

Seminar Risikomanagement mit ISO 9001:2015

Seminar Vertriebsassistenz



E-Learning

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Seminare + Online Schulungen + Inhouse Training

Du suchst Seminare und Online Schulungen? S+P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit den S+P Seminaren setzt Du Lösungen ohne Umwege um und sicherst Deine Chancen.

Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Dich und Dein Unternehmen schaffen.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sternen bewertet

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uran wieder gefragt