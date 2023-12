Was macht ein Digitalberater und was zeichnet erfolgreiche Digitalberatung aus?

Digitalisierung bedeutet v.a. Digitales Marketing. Görs Communications berät zur Optimierung von Online-Marketingstrategien, inkl. Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-PR + Online-Werbung.

Digitalberatung ist ein Dienstleistungs- und Beratungsfeld, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation zu planen, umzusetzen und zu optimieren. Dabei geht es darum, digitale Technologien und Strategien zu nutzen, um Geschäftsprozesse zu verbessern, Kunden besser zu erreichen durch professionelles Onlinemarketing und generell wettbewerbsfähig zu bleiben. Zur professionellen Digitalberatung durch Digitalberatungen wie Görs Communications (https://www.goers-communications.de) zählen unter anderem folgende Bereiche:

* Digitale Strategieentwicklung: Beratung bei der Entwicklung einer umfassenden digitalen Strategie, die die Ziele, Maßnahmen und Ressourcen für die digitale Transformation eines Unternehmens definiert.

* Digitale Geschäftsmodelle: Unterstützung bei der Identifizierung und Umsetzung neuer digitaler Geschäftsmodelle, die zusätzliche Umsatzquellen erschließen können.

* Digitales Marketing / Onlinemarketing: Beratung zur Optimierung von Online-Marketingstrategien, einschließlich Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM), Content-Marketing, Social-Media-Marketing, Online-PR und Online-Werbung.

* E-Commerce: Hilfe bei der Entwicklung und Verbesserung von E-Commerce-Plattformen, um den Online-Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu steigern.

* Digitale Transformation von Geschäftsprozessen: Unterstützung bei der Umgestaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen mithilfe digitaler Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung.

* Datenanalyse und Big Data: Beratung zur Nutzung von Datenanalyse und Big-Data-Technologien, um Einblicke zu gewinnen, bessere Entscheidungen zu treffen und datengesteuerte Strategien zu entwickeln.

* IT-Infrastruktur und Cloud Computing: Hilfe bei der Modernisierung der IT-Infrastruktur, einschließlich der Migration in die Cloud, um Skalierbarkeit und Effizienz zu verbessern.

* Cybersecurity und Datenschutz: Unterstützung bei der Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzrichtlinien, um digitale Assets und Kundendaten zu schützen.

* User Experience (UX) und Design: Beratung zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und des Designs von digitalen Produkten und Dienstleistungen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.

* Digitale Bildung und Schulung: Entwicklung von Schulungsprogrammen und Workshops, um das digitale Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verbessern, um die digitale Transformation im Unternehmen voranzutreiben.

Diese Bereiche sind eng miteinander verknüpft und können je nach den spezifischen Bedürfnissen eines Unternehmens unterschiedlich gewichtet werden. Eine ganzheitliche Digitalberatung kann dazu beitragen, die Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu bewältigen und die Chancen digitaler Technologien optimal zu nutzen.

Was ist Digitalberatung?

* Definition von Bitkom, dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. in Deutschland:“Digitalberatung ist ein Beratungsfeld, das Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und Umsetzung ihrer digitalen Transformation unterstützt. Sie umfasst die Analyse bestehender Prozesse und Geschäftsmodelle sowie die Entwicklung und Implementierung von digitalen Lösungen, um Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit zu steigern.“Quelle: Bitkom (2021), „Digitalberatung: Der Weg zur erfolgreichen digitalen Transformation“



* Definition von Accenture, einem globalen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen:“Digitalberatung ist der Prozess, durch den Unternehmen digitale Technologien, Strategien und Lösungen nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu transformieren, die Kundenbindung zu verbessern und Wachstum zu fördern. Sie umfasst die Entwicklung digitaler Strategien, die Implementierung neuer Technologien und die Verbesserung der digitalen Customer Experience.“Quelle: Accenture (2021), „Digital Consulting“



* Definition von Deloitte, einer internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft:“Digitalberatung ist eine ganzheitliche Herangehensweise an die Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation. Sie beinhaltet die Identifizierung von Chancen, die Implementierung von Technologien, die Anpassung von Geschäftsmodellen und die Schulung von Mitarbeitern, um die Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Ära zu stärken.“Quelle: Deloitte (2021), „Digital Transformation Consulting“



Diese Definitionen verdeutlichen, dass Digitalberatung darauf abzielt, Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Ära zu stärken.

Was zeichnet einen professionellen Digitalberater wie Daniel Görs aus?

Ein guter Digitalberater kennt die digitalen Trends und Tools. Ein erfahrener Digitalberater kennt die jeweiligen Vor- und Nachteile der digitalen Werkzeuge, der digitalen Kommunikationskanäle und Plattformen, der Soft- und Hardware. Bei einer professionellen Digitalberatung werden diese Vor- und Nachteile kunden- und projektbezogen betrachtet, analysiert und bewertet, um dann die Kunden optimal zur Digitalisierungsstrategie zu beraten. Mithilfe eines erfahrenen Onlinemarketing- und Digitalberaters wie Daniel Görs werden die Kunden und Mandanten (Unternehmen und Organisationen, Personen und Marken) dann im Rahmen der vertrauensvollen Digitalberatung optimal durch den „digitalen Dschungel“ geleitet. Ein guter Digitalberater ist also vergleichbar mit einem Lotsen, der aufgrund seiner speziellen Erfahrung und Kenntnisse seine Kunden (Schiffe) durch für sie ungekannte Gewässer führt.

Ein guter Digitalberater ist vor allem eines: _erfahren_. Diese Digital-Erfahrung sollte idealerweise aus vielen und möglichst unterschiedlichen Digitalprojekten stammen. Erfahrene Digitalberater wie Daniel Görs bündeln breite Erfahrungen auf Unternehmens- und Agenturseite mit dem Spezialwissen aus unterschiedlichen Branchen, für unterschiedliche Unternehmen, Agenturen und Kunden, sowie unterschiedliche Anforderungen wie Start-up, Website-Relaunch, Internetshop-Aufbau, eCommerce, Digitalmarketing / Onlinemarketing, Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO), Onlinevertrieb, E-Branding, digitale HR, Social Media, Content Management Systeme, IT-Sicherheit, Prozessoptimierung, Bekanntheitssteigerung, Online-PR, Contentmarketing etc. pp.

Ein professioneller Digitalberater sollte auch ein guter Coach sein

Ein vertrauenswürdiger Digitalberater berät nicht nur rund um die Digitalisierung, digitale Transformation, Kommunikation, Innovation und Prozesse sowie Onlinemarketing / Digitalmarketing, sondern steht seinen Kunden auch als Coach verlässlich zur Seite. Digitalisierung bedeutet Veränderung, und Veränderungen machen vielen Menschen Angst. Aus Angst und Sorgen resultieren Ressentiments, Ablehnung und Widerstand. Kein Wunder, dass die Grundhaltung vieler Unternehmen, Organisationen und Personen hinsichtlich Digitalisierung leider immer noch eine abwartende Haltung ist. Diese negative und abwartende Gemengelage („Bringt das was? Brauchen, können und wollen wir das?“) kann ein objektiver Digitalberater als Coach auflösen oder zumindest relativieren. Denn einfach nur abzuwarten kann fatale Folgen haben, bis hin zur Bedeutungslosigkeit, zum Ruin beziehungsweise Insolvenz. Wer mit der Digitalisierung wartet, wird irrelevant(er) und unbekannt(er). In der digital bestimmten Welt geht es heute vor allem um die Währungen „Bekanntheit“ und „Aufmerksamkeit“. Nur wer digital gut aufgestellt ist, hat heute überhaupt noch Chancen, bei seinen Stakeholdern Bekanntheit und Aufmerksamkeit zu erreichen und seine „Digital Relations“ zu pflegen.

Professionelle Digitalberater wie Daniel Görs helfen Firmen / Unternehmen, Organisationen und Personen wie beispielsweise Selbstständigen und Solopreneuren, mit einer klaren Zielgruppenbestimmung, individualisierten Inhalten(„Content“) und einer guten Sichtbarkeit und Auffindbarkeit (Suchmaschinenoptimierung, SEO) dafür zu sorgen, dass die Stakeholder und Kunden sie überhaupt erst einmal (gut)finden. Die Herausforderungen des digitalen Wandels sind groß und komplex und müssen daher zur Chefsache erklärt werden. Die Entscheidung, welche Digitalberatung und welcher Digitalberater mit der eigenen Digitalisierung betraut wird, ist eine wichtige Entscheidung.

Es ist dringend notwendig, die Digitalisierung, den digitalen Wandel, die digitale Transformation oder gar digitale Disruption aktiv mitzugehen und mitzugestalten. Professionelle Digitalberater zeigen ihren Kunden mit Ihrer Expertise und Erfahrung strategische wie konkrete und praktikable Wege auf, wie Unternehmen, Organisationen und Personen die Chancen der Digitalisierung nutzen können – und wie sie Risiken und Probleme, die ebenfalls mit der Digitalisierung einher gehen, minimieren können. Die Digitalberatung und die Empfehlungen der Digitalberater sollten mit schlüssigen Informationen, treffenden Argumenten und Handlungsoptionen unterfüttert sein.

Hilfreiche Digitalberater erkennen die individuell passenden und notwendigen Methoden, Modelle und Maßnahmen und geben ihren Kunden einen nützlichen Überblick über mögliche Tools, Geräte, Prozesse etc., anstatt sich in Details zu verzetteln. So bewähren sich empfehlenswerte Digitalberater als verlässliche Lotsen und vielseitige Begleiter für Unternehmen, Organisationen und Personen auf ihrem möglichst idealen Weg in die digitale Zukunft.

Digitalberater sind erfahrene und verlässliche Lotsen im digitalen Wandel

Neue Technologien, eine sich ändernde Mediennutzung, wachsende Mobilität, Social Media, Blogs, Mobilgeräte als Informations- und Transaktionszentralen – dies sind nur einige der Aspekte, die den digitalen Wandel charakterisieren. Unternehmen, Organisationen und Personen sind gut beraten, sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen. Gute Digitalberater wissen, dass bei Digitalprojekten nicht alles über den Haufen geworfen werden muss – auch wenn dies vermeintliche Digitalberater mit Ihrer Maxime der digitalen Disruption immer lauter und intensiver propagieren. Wieder völlig bei null anzufangen, ist nicht sinnvoll. Denn die Grundregeln des erfolgreichen Managements und der Unternehmensführung, von Marketing, Public Relations und Kommunikation, von Verkauf und Personal haben auch in digitalen Zeiten nach wie vor Relevanz. Es geht also bei der erfolgreichen Digitalberatung vor allem darum, erfolgreiche Elemente durch passende digitale Elemente zu erweitern. Nicht alles muss von Grund auf verändert und digitalisiert werden – vielmehr müssen Services und Produkte, Prozesse und Maßnahmen, Kommunikation, Marketing und PR sowie Führung und Personalwesen (HR) den veränderten Chancen und Risiken im digitalen Zeitalter angepasst werden. Je nach Unternehmens-, Organisations- oder Lebensbereich verfügen Digitalberater über unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Erfahrungen, Methoden und Lösungsansätze, auf die sie im Rahmen der Digitalberatung kundenindividuell zurückgreifen (können).

Digital Change: Beratung und Coaching zu notwendigen Veränderungsprozessen im digitalen Zeitalter

Bevor die digitale Strategie in Angriff genommen wird, sollten Digitalberater Unternehmen, Organisationen und Personen dafür auch „fit“ machen. Denn Digitalisierung funktioniert nicht ohne Menschen (Kunden, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Chefs, Manager, Unternehmer, Berater etc.). Der Digitalisierungsprozess sollte möglichst alle Unternehmens- und Organisationsbereiche umfassen. Bei den Veränderungsprozessen, dem Change Management und der Change Kommunikation sind Führung, Mitarbeiter und Kommunikation besonders wichtig. Auch hier berät ein guter Digitalberater nicht nur, sondern steht den Digitalisierungskunden auch als Coach und Moderator zur Verfügung – auch im Rahmen von Workshops, Seminaren und Meetings.

Digitalisierung und Glück

Die Digitalisierung ist nur vordergründig eine technologische Revolution. Viel stärker sind die sozialen Umwälzungen. Wenn Unternehmen, Organisationen und Personen Schritt halten wollen, brauchen sie eine „Feelgood-Kultur“. Denn wer glücklich ist, arbeitet effektiver und kreativer. Glückliche Mitarbeiter liefern bessere Ergebnisse und machen ihrerseits die Kunden und Stakeholder glücklich. Fachkräfte und Leistungskräfte bleiben eher bzw. länger bei Unternehmen und Organisationen, wenn sie sich wohlfühlen und glücklich sind. „Glück“ ist also auch zentrales Element im „War for Talents“. Digitalberater wie Daniel Görs wenden daher im Rahmen der Digitalberatung auch Erkenntnisse der interdisziplinären Glücksforschung für ihre Kunden an.

Fazit:

Im Artikel wird skizziert, was ein Digitalberater (idealerweise) macht und was gute Digitalberatung auszeichnet. Digitalberatung sollte nicht nur technologische, sondern auch soziale, mediale und kommunikative Belange umfassen. Hilfreiche Digitalberater sind weder „Fachidioten“ noch „Nerds“, sondern betrachten Digitalisierungsprojekte ganzheitlich: Prozesse, Hardware, Software, Medien, Marketing, Menschen – sowie die vorhandenen und notwendigen Ressourcen (Zeit, Geld, Arbeitskräfte).

Jetzt individuelle Digital- und Marketingberatung anfordern

Profitieren auch Sie vom digitalen Know-How von Daniel Görs und Görs Communications. Wir begleiten Unternehmen und Organisationen bei der Erarbeitung, Implementierung oder Oprimierung ihrer Digitalstrategie. Entwickeln Sie mit uns gemeinsam eine Digitalisierungsstrategie, welche auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Professionalisieren Sie jetzt Ihre Prozesse und Ihr Digitalmarketing mit einer schlagkräftigen Digitalisierungsstrategie.

Wenn Sie die Digitalisierung angehen möchten und einen erfahrenen Digitalberater als Lotsen und vertrauensvollen Berater durch den digitalen Dschungel benötigen, dann kontaktieren Sie Daniel Görs per E-Mail an info (at) goers-communications (punkt) de oder rufen Sie kostenlos an: 0800-GOERSCOM (0800-46377266). Kontaktaufnahme und Austausch natürlich auch gerne über Social Media

