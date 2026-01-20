webit! nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert

webit! hat ihr Informationssicherheits-Managementsystem nach ISO/IEC 27001:2022 zertifizieren lassen. Kunden profitieren von geprüften Sicherheitsprozessen sowie sicheren und stabilen Webanwendungen.

Dresden, Deutschland – Die Digitalagentur webit! Gesellschaft für neue Medien mbH hat ihr Informationssicherheits-Managementsystem erfolgreich nach ISO/IEC 27001:2022 zertifizieren lassen. Die international anerkannte Norm bestätigt, dass das Unternehmen strukturierte Prozesse und Maßnahmen zum Schutz von Informationen etabliert hat.

Datenschutz und Datensicherheit spielen bei webit! seit jeher eine zentrale Rolle. Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen für das Team sind fester Bestandteil der internen Arbeit. In der Entwicklung orientiert sich das Unternehmen zudem an etablierten Sicherheitsprinzipien wie OWASP und überprüft die Sicherheit der entwickelten Anwendungen und digitalen Plattformen regelmäßig.

Mit der erfolgreichen Zertifizierung wurde das Unternehmen nun einem umfassenden Audit unterzogen. Die ISO/IEC-27001-Norm legt Anforderungen an ein systematisches Informationssicherheits-Management fest, darunter die Identifikation und Bewertung von Risiken, klare Verantwortlichkeiten sowie dokumentierte Sicherheitsprozesse.

Für die Kunden von webit! bedeutet die Zertifizierung zusätzliche Sicherheit bei der Umsetzung von Websites und digitalen Plattformen. Sie profitieren von klar geregelten Prozessen, regelmäßig überprüften Sicherheitsmaßnahmen und stabilen Webanwendungen.

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche ISO/IEC 27001 Zertifizierung“, sagt Sven Haubold, Geschäftsführer von webit!. „Sie bestätigt unseren Anspruch, Informationssicherheit strukturiert und nachhaltig in unsere Arbeit zu integrieren.“

Die Zertifizierung gilt als internationaler Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme und wird regelmäßig überprüft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

webit! Gesellschaft für neue Medien mbH

Frau Nadine Hübner

Bärensteiner Str. 30

01277 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351467660

web ..: https://www.webit.de/

email : nadine.huebner@webit.de

webit! ist eine Digitalagentur mit Sitz in Dresden und spezialisiert auf die Konzeption, Entwicklung und Weiterentwicklung komplexer Websites und digitaler Plattformen für mittelständische Unternehmen im B2B-Sektor. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung über UX und Design bis zur technischen Umsetzung und langfristigen Betreuung digitaler Lösungen.

Zum Einsatz kommen moderne Content-Management- und Plattformtechnologien wie TYPO3, Storyblok, Ibexa, Kentico und Sitecore. Das Team von rund 100 Expertinnen und Experten begleitet Unternehmen bei Relaunches, Systementscheidungen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer digitalen Plattformen.



