Welches Studium wähle ich?

Woher weiß ich, welcher Studiengang zu mir passt? Im Verlauf unserer Kindheit/Jugend interessieren wir uns stetig für neue Berufe.

Klassiker ist der/die Astronaut/-in, Arzt/Ärztin, Psychologe/-in oder vielleicht auch die Prinzessin oder der Prinz. Alle „Berufe“ von A-Z gehen einem durch den Kopf. Speziell Berufe mit höherem Ansehen beschäftigen uns nachhaltig.

Jedoch wird es ernst, sobald man das Abitur in der Tasche hat und mit einem Studium beginnen möchte. Wie treffe ich meine Wahl?

Zunächst sollte man sich dessen bewusst sein, dass die Entscheidung für einen Studiengang keine Entscheidung gegen alle anderen Optionen darstellt. Wir neigen dazu Vieles in der Theorie bereits auszuschließen, weil wir vielleicht nicht zu 100% überzeugt sind. Doch dieses „Schwarz-oder-Weiß-Denken“ ist nicht wirklich hilfreich, wenn es darum geht, sich zu öffnen und für positive oder eventuell auch negative, aber lehreiche Überraschungen/Erlebnisse zugänglich zu sein.

Welches Studium passt zu mir?

Internetrecherchen zu diesem Thema sind oft überfordernd und man weiß auch nicht ganz, wie man am besten vorgeht. Um der Frage nachzukommen, helfen Studientests und Schnuppertage an Universitäten und Fachhochschulen ungemein.

Man erfährt nicht nur Wissenswertes über Stärken und Schwächen, sondern kann auch schon Städte und somit Studienorte auskundschaften.

Des Weiteren gibt es Berufe, welche jeweils von Männern oder Frauen dominiert werden. Dem soll entgegengewirkt werden mit Hilfe spezieller Angebote für Schüler*innen ab der 10. Klasse. Sogenannte „MINT-Fächer“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) stehen frei zur Verfügung, um ausprobiert zu werden.

Unternehmen und Hochschulen laden jedes Jahr zum Girls’Day/Boys’Day ein. In dem Kontext kannst du spannende Einblicke in Technik, (Natur-)Wissenschaften, Informatik, Handwerk und Forschung gewinnen. Jungs können zeitgleich Tätigkeiten im sozialen und pflegerischen Bereich beobachten und selbst ausprobieren.

Außerdem bieten Sommeruniversitäten während der Schulferien Forschungseinrichtungen und Labors für ein bis zwei Wochen an, um einen Eindruck gewinnen zu können. Wenn man in die Suchleiste „Sommeruni“ eingibt, erscheinen viele attraktive Angebote von den Unis für diesen Sommer!

Die bekanntesten Studiengänge: eine Übersicht

Technik:

Architektur

Bauingenieur/-in

Elektronik

Fahrzeugbau

Informatik

Kunststofftechnik

Landschaftsarchitektur

Luft- und Raumfahrttechnik

Maschinenbau

Städtebau und Stadtplanung

Umweltschutz

Wirtschaftsingenieurwesen

Ökologie

Mathematik/Naturwissenschaften:

Astronomie

Biochemie

Biologie

Chemie

Geographie

Lebensmittelchemie

Mathematik

Ozeanographie

Physik

Statistik

Agrar, Forst, Haushalt, Ernährung:

Ernährungswissenschaften

Forstwissenschaft

Haushaltswissenschaften

Landwirtschaft und Agrarwirtschaft

Wirtschaft, Recht, Sozialwissenschaften

BWL/VWL:

Finanzwesen

International Management

Journalismus

Lehramt

Medienwissenschaften

Politikwissenschaften

Psychologie

Jura

Sozialwissenschaften

Tourismus

Wirtschaftswissenschaften

Sprache, Kultur, Kunst

Bildende Kunst:

Film und Fernsehen

Fotografie

Kunstwissenschaften

Mediendesign

Modedesign

Musikwissenschaften

Archäologie

Geschichtswissenschaften

Kulturwissenschaften

Philosophie

Sprachwissenschaften

Theologie

Gesundheit, Medizin, Sport:

Medizin

Tiermedizin

Zahnmedizin

Pflegewissenschaften

Gesundheitswissenschaften

Pharmazie

Physiotherapie

Sport

Anhand dieser umfassenden Übersicht lässt sich feststellen, welcher Bereich oder Studiengang Ihnen besonders zusagt. Welcher Studiengang hat Ihr Interesse geweckt? Können Sie sich vorstellen, Ihre Kompetenzen/Interessen mit einer Option zu vereinen? Vielleicht können Sie sogar mehrere Studiengänge vereinen, falls mehrere in Ihrem Kopf hängen geblieben sind. Oft gibt es die Möglichkeit ein Kernfach und ein Nebenfach zu wählen. Beispielsweise kann man an der Humboldt-Universität in Berlin die Studiengänge Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften kombinieren oder die Sprachen Französisch und Englisch mit oder ohne Lehramtsoption miteinander verbinden.

Schauen Sie gerne im Internet nach, welche Kombinationsmöglichkeiten wie und wo existieren. Gehen Sie außerdem Tests durch, fragen Sie Verwandte und Freunde, welche Stärken sie bei Ihnen sehen, denn häufiger konzentrieren wir uns auf unsere Schwächen und nehmen individuelle Kompetenzen nicht ganz so bewusst wahr.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Weg zum richtigen Studiengang genauso individuell ist wie unsere Kompetenzen.

Die eine Person findet direkt den richtigen Studiengang, während die andere eventuell mehrere Anläufe braucht. Wieder andere entscheiden sich doch noch für eine Ausbildung oder zunächst für Work & Travel oder ein soziales Jahr.

Vieles ist möglich, von daher ist es wichtig sich nicht ganz so viel Druck zu machen, sondern gespannt in die Zukunft zu blicken!



