  • Wellness in Nürnberg – Entspannung und Schönheitspflege für jeden Bedarf

    Entdecken Sie Wellness in Nürnberg: Bei Kosmetik & Wellness Eva Fink erwarten Sie individuelle Behandlungen, hochwertige Pflege und wohltuende Anwendungen für strahlende Haut und neue Energie tanken!!

    In Nürnberg eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, dem Alltag zu entfliehen und sich eine wohltuende Pause zu gönnen.
    Wellness in Nürnberg steht für erholsame Momente und professionelle Schönheitspflege auf hohem Niveau.
    Ob individuelle Gesichtsbehandlungen, entspannende Massagen oder exklusive Beauty-Treatments – für jedes Bedürfnis gibt es das passende Verwöhnprogramm.

    Individuelle Hautpflege mit Konzept

    Eine besondere Adresse für Wellness in Nürnberg ist Kosmetik & Wellness Eva Fink.
    Hier werden Entspannung und gezielte Hautpflege harmonisch kombiniert.
    Professionelle Behandlungen für Gesicht und Oberkörper sorgen für ein frisches, gepflegtes Hautbild.
    Von intensiven Pflegeanwendungen über Aknebehandlungen und Mesolift bis hin zu Spezialbehandlungen für Rücken, Dekolleté oder Lymphaktivierung – jedes Treatment wird individuell abgestimmt und persönlich beraten.

    Beauty von Kopf bis Fuß

    Ergänzend umfasst das Angebot klassische Beauty-Leistungen wie Maniküre, Pediküre, Wimpern- und Augenbrauenfärben sowie sanfte Haarentfernung.
    Hochwertige Produkte und eine ganzheitliche Betreuung sorgen für sichtbare Ergebnisse.
    So wird Wellness in Nürnberg zu einem rundum entspannenden Erlebnis für Schönheit und Wohlbefinden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kosmetik & Wellness Eva Fink
    Herr Eva Fink
    Hauptstr. 83
    90562 Heroldsberg
    Deutschland

    fon ..: 0911 4892805
    fax ..: 09126 2978085
    web ..: http://www.kosmetikstudio-heroldsberg.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

