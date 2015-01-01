Wenn Erinnerungen trügen – und warum das für Ihre Daten gefährlich ist

World Backup Day. Ein Tag, der daran erinnert, Daten zu sichern. Doch die eigentliche Frage ist nicht, ob Sie ein Backup haben. Die Frage ist, ob Sie ihm vertrauen können – und woher Sie das wissen.

„Sind Sie sicher, dass Sie das gesehen haben?“

In Vernehmungsräumen fällt oft eine unscheinbare Frage: „Sind Sie sich sicher?“ Und fast immer kommt eine klare Antwort: „Ja.“ Für uns alle fühlt sich das richtig an. Erinnerungen erscheinen wie ein verlässlicher Speicher – einmal erlebt, korrekt abgelegt, jederzeit abrufbar. Genau darauf bauen nicht nur unser Alltag, sondern auch Ermittlungen und Gerichtsverfahren.

Doch diese Sicherheit ist trügerisch. Unser Gedächtnis funktioniert nicht wie ein Archiv. Es ist kein statischer Speicher, sondern ein lebendiger Prozess. Jedes Mal, wenn wir uns erinnern, rekonstruieren wir die Vergangenheit neu. Details werden ergänzt, verändert, manchmal sogar unbewusst erfunden. Und je häufiger wir eine Erinnerung abrufen, desto weiter entfernt sie sich oft vom ursprünglichen Ereignis.

Der Moment, in dem ein einziges Wort alles verändert

Wie subtil diese Veränderung sein kann, zeigt ein einfaches, aber eindrückliches Experiment. Menschen sehen denselben Film: einen Verkehrsunfall, zwei Autos, ein Zusammenstoß – nichts Außergewöhnliches. Anschließend werden sie nach der Geschwindigkeit der Fahrzeuge gefragt. Der einzige Unterschied: die Formulierung. Die eine Gruppe hört das Wort „zusammenstoßen“, die andere „krachen“.

Was wie eine sprachliche Nuance wirkt, hat eine erstaunliche Wirkung. Die „Krachen“-Gruppe schätzt nicht nur deutlich höhere Geschwindigkeiten – einige erinnern sich später sogar an Glassplitter auf der Straße, obwohl im Film gar keine zu sehen waren. Ein einziges Wort genügt, um eine Erinnerung zu verändern. Nicht absichtlich, nicht manipulativ, sondern weil unser Gehirn Lücken schließt und eine stimmige Geschichte daraus formt.

Wenn Überzeugung zur Gefahr wird

Was im Labor passiert, wirkt im echten Leben noch stärker – besonders unter Stress, Zeitdruck und emotionaler Belastung.

1984 verschwindet in Maryland ein neunjähriges Mädchen. Wenig später wird sie tot aufgefunden. Der Druck auf die Ermittler ist enorm. Es gibt keine klaren Spuren, keine eindeutigen Beweise – aber es gibt Aussagen. Zeugen melden sich. Mehrere Personen beschreiben denselben Mann. Ihre Aussagen wirken konsistent, überzeugend, glaubwürdig. Dieser Mann ist Kirk Bloodsworth.

Er wird verhaftet, angeklagt und schließlich verurteilt – nicht aufgrund eindeutiger Beweise, sondern wegen der Überzeugungskraft menschlicher Erinnerung. Fünf Augenzeugen sagen aus, sie hätten ihn gesehen. Fünf Menschen, die sich sicher sind. Bloodsworth verbringt Jahre im Gefängnis, zeitweise im Todestrakt. Und das, obwohl er unschuldig ist.

Die Wahrheit kommt spät – aber sie kommt. Erst Jahre später verändert eine neue Technologie den Fall: die DNA-Analyse. Zum ersten Mal basiert die Bewertung nicht mehr auf Erinnerungen, sondern auf überprüfbaren Fakten. Das Ergebnis ist eindeutig: Die DNA-Spuren passen nicht zu Bloodsworth. Nach neun Jahren wird er freigelassen. Neun Jahre, in denen Überzeugung stärker war als Wahrheit. Neun Jahre, in denen sich Aussagen richtig anfühlten – aber falsch waren.

Was das mit Ihren Daten zu tun hat

Genau hier liegt die Verbindung zum World Backup Day – und sie ist unbequemer als sie zunächst wirkt.

Denn auch in der IT gibt es dieses verbreitete Gefühl von Sicherheit: „Wir haben ja ein Backup.“ In den meisten Fällen existiert tatsächlich eines. Daten wurden gesichert, Systeme laufen, alles scheint in Ordnung. Aber genau wie bei menschlichen Erinnerungen stellt sich die entscheidende Frage erst im Ernstfall: Ist das, was wir haben, wirklich noch die unverfälschte Realität?

Ein Backup kann vorhanden sein – und trotzdem nicht das liefern, was man erwartet. Es kann unbemerkt verändert worden sein, bereits kompromittierte Daten enthalten oder sich im entscheidenden Moment nicht exakt rekonstruieren lassen. Das Problem ist dabei nicht die Existenz des Backups, sondern die fehlende Gewissheit über dessen Integrität. Im Alltag fällt das kaum auf. Solange Systeme funktionieren, genügt die Annahme, dass alles in Ordnung ist. Doch im Ernstfall – bei einem Angriff, einem Datenverlust, einer Prüfung – zeigt sich, wie belastbar diese Annahme wirklich ist. Dann reicht es nicht mehr, dass sich etwas „richtig anfühlt“. Dann muss es nachweisbar korrekt sein.

Recovery ist der eigentliche Prüfstein

Der entscheidende Moment kommt nicht beim Speichern, sondern beim Wiederherstellen. Recovery bedeutet, einen Zustand exakt so zurückzubringen, wie er war – ohne Interpretationen, ohne Lücken, ohne Abweichungen. Genau hier trennt sich gefühlte Sicherheit von tatsächlicher Verlässlichkeit. Denn jede noch so kleine Abweichung kann in kritischen Situationen große Auswirkungen haben. Daten, die nicht vollständig oder verändert wiederhergestellt werden, sind nicht nur unbrauchbar – sie können sogar neue Risiken schaffen.

Das menschliche Gehirn ist darauf ausgelegt, flexibel zu sein: Es interpretiert, ergänzt, passt sich an. Das macht uns anpassungsfähig – aber es macht Erinnerungen fehleranfällig. In der Datensicherung darf genau das nicht passieren. Daten müssen das Gegenteil sein: stabil, unveränderlich und jederzeit reproduzierbar. Sie dürfen nicht „rekonstruiert“ werden – sie müssen exakt wiederhergestellt werden können.

Warum Zero Loss mehr ist als ein Versprechen

Genau an diesem Punkt setzt der Zero-Loss-Ansatz an. Es geht nicht nur darum, Daten zu speichern, sondern sicherzustellen, dass sie in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten bleiben – unverändert, unangetastet und jederzeit überprüfbar. Das bedeutet auch: Im Ernstfall muss eine Wiederherstellung möglich sein, die nicht interpretiert, sondern exakt reproduziert.

Der World Backup Day ist ein guter Anlass, ehrlich zu fragen: Haben wir ein Backup – oder haben wir die Gewissheit, dass unsere Daten in jedem Moment exakt das sind, was sie sein sollen?

Die Zeugen im Fall Bloodsworth waren überzeugt. Ihre Aussagen klangen schlüssig, ihre Erinnerungen echt. Und dennoch lagen sie falsch – nicht aus Absicht, sondern weil das menschliche Gedächtnis so funktioniert. In der IT darf es diesen Spielraum nicht geben. Denn wenn es darauf ankommt, brauchen Sie keine Erinnerung. Sie brauchen Beweisbarkeit.

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