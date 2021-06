Werden auch Sie zum Vertriebsfreak: Die Vertriebsfreaks-Akademie von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Wie „Phoenix aus der Asche“ ist er in den Coaching-Himmel aufgestiegen. Und nun hat der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder mit seiner Akademie ein Ausrufezeichen in Sachen Coachingprogramm gesetzt.

Heben auch Sie jetzt Ihr Unternehmen auf das nächste Level und genießen Sie dadurch zeitliche und finanzielle Freiheit.

Das Einmalige an der Vertriebsfreaks-Akademie: Sie vereint und verschmelzt die OFFline- mit der ONline-Vertriebs-Welt. Sie gewinnen so automatisiert online potenzielle Interessenten, die Ihnen auf dem Silbertablett serviert werden. Und schließen diese offline ab! Einfacher, leichter und auch schneller geht es nicht.

Doch eins ist sicher: Dieser Kurs ist kein langweiliger Vertriebs-Alltag! Wir leben unseren Namen: Der bayerische Vertriebsfreak! Sie werden mit Spaß und Freude durch diese Vertriebsfreaks-Akademie geführt und erhalten auf diesem Weg so einige „Augenöffner“.

Werden auch Sie ein Teil unserer Gemeinschaft!

„Sei kein Vertriebler, werde ein Vertriebsfreak!“

Die Vertriebsfreaks-Akademie (hier der Link für detailliertere Informationen: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/vertriebsfreaks-akademie)

Ganz nach unserem Motto „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht“ geht es in diesen 9 Wochen um eins, um Ihre Umsetzung. Damit auch Sie ins TUN kommen. Und genau das unterscheidet all die Macher, all die erfolgreichen Unternehmer und Selbstständigen, das Wissen auch anzuwenden! Zudem noch eine große Portion an Motivation, Emotionen pur sowie auch viele Lacher mit viel Spaß und Freude bei jeglicher Lektion. Langweilig wird es uns nie. Dreifachschwör!

Sie werden auf Ihrer Reise und Ihrem Wachstum zu Ihrem Erfolg begleitet, den Sie sich wünschen. Eins auch hier in aller Deutlichkeit: Wir alle brauchen Hilfe und Unterstützung, um zu wachsen. Und dafür stehen Experten zur Verfügung.

Genau das setzen wir mit den restlichen 20 Prozent an. Sie werden begleitet, Sie haben einen Partner zur Hand, der Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 9 Wochen zur Seite steht. Ja, sogar auf Sie schaut. Mit unseren braunen Augen. Nein, keine Kontrolle. Dafür sind Sie alt genug. Sondern die Gelegenheit und Möglichkeit zu haben, nicht nur Blockaden, sondern auch Fragen schnellstmöglich beantwortet zu bekommen. Sowohl fachlich als auch technisch.

Im Einzelnen erhalten Sie folgenden Support:

> Ihr VIP-Support: Zu jedem Modul und jeder Lektion gibt es ein Arbeitsheft zum individuellen Ausarbeiten der erlernten Strategien.

> Nach jedem vollendeten Modul gibt es spezielles Quiz. Hier testen Sie für sich selbst, ob Sie alle Inhalte verinnerlicht haben.

> persönlicher Telefon-Support (Innerhalb von 12 Wochen nach der ersten Freischaltung)

> Aufnahme in die Vertriebsfreak-Community (Gemeinschaft), sprich der offiziellen Akademie XING-Gruppe (Hier können Sie sich mit allen Teilnehmern täglich austauschen, gemeinsam in die Umsetzung kommen und sind ab sofort nie mehr allein bei jeglichen Fragen!)

= und unter dem Strich: Mehr VIP-Support geht nicht!

Kurzum: Auch Sie werden endlich Ihre Ziele mit der Vertriebsfreaks-Akademie erreichen. Nutzen Sie deshalb diese einzigartige Gelegenheit und Chance.

„Ihre“ Akademie soll und wird nicht irgendein langweiliges Coaching sein. Nein, auch nicht ein 08/15-Kurs, der vor sich in Ihrem Regal dahin schlummert und verstaubt. Nein, auch keine Mitgliedschaft wie so einige Fitness-Center-Beitritte, zu dem man sich nur hinschleppt, um wieder mal da zu sein, weil man oder frau auch dafür bezahlt hat.

Mehr Informationen bei einem persönlichen Gespräch mit Uwe Rieder, dem bayerischen Vertriebsfreak unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/strategiegespraech

Zusammenfassend

Die Bestimmung und die Werte der Vertriebsfreaks:

Der wahre Wert der Akademie ist, einen Teil dazu beizutragen, dass auch Ihr Unternehmerleben ein großes Stückchen besser wird. Und dadurch all Ihre Wünsche und Träume in Erfüllung gehen.

Zig Ziglar, einer DER besten Verkäufer und Motivationstrainer schrieb:

„Sie werden in Ihrem Leben alles bekommen, was Sie wollen, wenn Sie genug anderen Menschen helfen, das zu bekommen, was sie wollen!“

In dieser einmaligen und einzigartigen Vertriebsfreaks-Akademie stecken über drei Jahrzehnte an Know-How von Uwe Rieder persönlich. Seien Sie sich bitte eins sicher:

Der polarisierende Bayer teilt hier nur Strategien und Taktiken mit Ihnen, die sich als erfolgreich erwiesen haben. Dadurch sparen Sie viel, viel Zeit, enorm Geld und große Schmerzen und viele Tränen. Und das ist kein Scherz!

Freiheit, Wachstum, Leidenschaft, Wohlstand, Spaß, Freude, Authentizität sind seine Hauptwerte!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



Pressekontakt:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Schneider Electric: Hyperscale hat starken Einfluss auf die RZ-Branche