Wie funktioniert das Johari-Fenster?

Das Johari-Fenster sind Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale, dass die Unterschiede zwischen Fremd- und Selbstbild graphisch darstellt.

Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar folgende fachlichen Skills:

Code of Conduct: Strategie + Leitbild + Werte

Design und Kommunikation der agilen Transformation: Das ADKAR-Modell

HR-Kennzahlen zum Verhaltenskodex und zur agilen Transformation

Das Seminar Produkt-Nr. I09: Personal-Strategie und Code of Conduct bequem und einfach mit dem Seminarformular online buchen.

Zielgruppe für das Seminar: „Wie funktioniert das Johari-Fenster?“

Unternehmer, Geschäftsführer und Prokuristen

Compliance-Beauftragte und Stellvertretende Compliance-Beauftragte

Personalentscheider, Personal- und Abteilungsleiter und Personalreferenten

Dein Nutzen mit dem Seminar: „Wie funktioniert das Johari-Fenster?“

Code of Conduct: Strategie + Leitbild + Werte

Design und Kommunikation der agilen Transformation: Das ADKAR-Modell

HR-Kennzahlen zum Verhaltenskodex und zur agilen Transformation

Dein Vorsprung mit dem Seminar: „Wie funktioniert das Johari-Fenster?“

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S+P Produkte:

+ Leitfaden Code of Conduct

+ S+P Test: Prüfe dein Compliance-Management-System

+ S+P Test Digitaler Wandel: Wie professionell managst du Veränderungen?

+ S+P Tool: Personal-Controlling mit den entscheidenden Kennzahlen

+ S+P Maßnahmenplan: Umsetzung Personalstrategie

Seminarprogramm zum Seminar:

Code of Conduct: Strategie + Leitbild + Werte

Tone from the Top: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance

Verhaltenskodex: Kreativität, Agilität und Unternehmertum

Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter

Angemessenes Vergütungssystem: Fehlanzreize vermeiden

Berichtspflichten etablieren: Offene Kommunikation und kritischer Dialog

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Leitfaden Code of Conduct

+ S+P Test: Prüfe dein Compliance-Management-System

Design und Kommunikation der agilen Transformation: Das ADKAR-Modell

Was bedeutet Agilität für die Zusammenarbeit und Prozesse im Unternehmen?

Führungsaufgabe Agilität – so kommunizierst du den digitalen Wandel im Unternehmen

„Spielregeln“ und Kommunikationswege im Team klar definieren

Mit Zielen führen und Ziele agil formulieren

Teammitglieder „mit ins Boot holen“ – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

Agile Personalinstrumente einsetzen:

Johari-Fenster,

Return on Time Invested (ROTI)

Market of Skills

Datenschutz im HR-Management: Umgang mit Mitarbeiterdaten

Art. 88 DSGVO: Mindestanforderungen an die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten

Neue Erlaubnistatbestände – Was gilt für Betriebsvereinbarungen?

Nutzung und Kontrolle von Kommunikationsmitteln, wie E-Mail, Internet & Co.

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Sonderfall: Datenverarbeitung für Compliance-Zwecke

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Check: Technische und organisatorische Maßnahmen im Datenschutz-Management sicher umsetzen

+ S+P Leitfaden: Betriebsvereinbarungen und DSGVO

Code of Conduct: Strategie + Leitbild + Werte

Tone from the Top: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance

Verhaltenskodex: Kreativität, Agilität und Unternehmertum

Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter

Angemessenes Vergütungssystem: Fehlanzreize vermeiden

Berichtspflichten etablieren: Offene Kommunikation und kritischer Dialog

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Leitfaden Code of Conduct

+ S+P Test: Prüfe dein Compliance-Management-System

HR-Kennzahlen zum Verhaltenskodex und zur agilen Transformation

Personalkennzahlen entwickeln – Dein HR-Monitoring zum Code of Conduct

Welchen Beitrag leisten Personalkennzahlen für das Wertemanagement im Unternehmen?

Bitte keinen „Zahlenfriedhof“: Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick

Die Balanced Scorecard: Verzahnung von Unternehmens- und Personalstrategie

Grenzen von Kennzahlen: Was regelt die betriebliche Mitbestimmung?

Big Data und Digitale Transformation: Neue Anforderungen an das Personal-Controlling

Die Teilnehmer haben neben der Schulung Personal-Strategie und Code of Conduct auch folgende Online Schulungen und E-Learnings gebucht:

Compliance Pflichten im HR-Management

Seminar Effektive Mitarbeitergespräche



Seminar Personalsuche



E-Learning

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Seminare + Online Schulungen + Inhouse Training

Du suchst Seminare und Online Schulungen? S+P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit den S+P Seminaren setzt Du Lösungen ohne Umwege um und sicherst Deine Chancen.

Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Dich und Dein Unternehmen schaffen.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sternen bewertet

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zum Muttertag lässt das „koole“ Kandima Maldives die Mütter hochleben