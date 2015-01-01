  • Wie Just1ce mit seiner Lebensgeschichte Jugendliche vor Sucht warnt

    Der Hip-Hop Artist Just1ce verbindet Musik, persönliche Lebensgeschichte und Suchtprävention an Schulen. Bad Windsheim, Blaues Kreuz und Presseberichte zeigen seine Wirkung.

    BildDanny Ray Jenkins alias Just1ce ist seit über 30 Jahren als Hip-Hop Artist aktiv. Heute nutzt der deutsch-amerikanische Künstler seine Stimme nicht nur auf Bühnen, sondern auch in Klassenzimmern. Als Speaker für Suchtprävention spricht er gemeinsam mit Dirk Höllerhage und blu:prevent / Blaues Kreuz mit Jugendlichen über Alkohol, Drogen, Vapes, Gruppendruck, Entscheidungen, Verantwortung und persönliche Transformation.

    Im Mittelpunkt steht dabei keine Theorie, sondern gelebte Erfahrung. Danny Ray Jenkins alias Just1ce spricht offen über die Folgen von Sucht, falschen Entscheidungen und schwierigen Lebensphasen “ aber auch über den Weg zurück ins Leben. Genau diese Authentizität macht seine Arbeit für viele Schulen besonders wertvoll.

    Eine Bescheinigung von blu:prevent / Blaues Kreuz aus dem Jahr 2025 bestätigt bereits 114 suchtpräventive Schuleinsätze zwischen Oktober 2021 und Juli 2025. Seitdem kamen weitere Workshops und Einsätze hinzu. Damit gehört Danny Ray Jenkins alias Just1ce zu den Stimmen, die Suchtprävention nicht nur erklären, sondern aus eigener Erfahrung greifbar machen.

    Besonders deutlich wurde die Wirkung seiner Arbeit zuletzt an der Wirtschaftsschule Bad Windsheim. Die Schule beschrieb den Workshop öffentlich als einen Tag, „der uns allen Gänsehaut bereitete“. Sechs Klassen nahmen an dem Präventionsworkshop teil. Gemeinsam mit Dirk Höllerhage behandelte Danny Ray Jenkins alias Just1ce die Themen Alkohol, Vapes und Sucht offen, ehrlich und eindrucksvoll.

    Die Wirtschaftsschule Bad Windsheim hob besonders seine persönliche Geschichte hervor: Als ehemaliger Suchterkrankter berichtete er von seinen Erfahrungen, den Folgen seiner Abhängigkeit und seinem Weg zurück ins Leben. Seit drei Jahren lebt Danny Ray Jenkins alias Just1ce trocken und nutzt heute seine Musik, um jungen Menschen Mut zu machen.

    Die Schülerinnen und Schüler hörten aufmerksam zu, stellten viele Fragen und zeigten großes Interesse. Dass am Ende zahlreiche Jugendliche noch ein Foto mit Danny Ray Jenkins alias Just1ce machen wollten, wertete die Schule als klares Zeichen für die besondere Verbindung, die während des Workshops entstanden war.

    Bereits der Nordbayerische Kurier berichtete unter der Überschrift „Rapper bringt Suchtrealität in Schulen“ über seine Arbeit. Der Artikel zeigte, dass Danny Ray Jenkins alias Just1ce nicht nur eine Musikgeschichte erzählt, sondern eine gesellschaftlich relevante Geschichte über Sucht, Verantwortung, Prävention, Veränderung und Hoffnung.

    Ein besonders bewegendes Beispiel für die langfristige Wirkung seiner Arbeit ist die Rückmeldung eines ehemaligen Schülers. Jahre nach einem Workshop meldete sich dieser bei Danny Ray Jenkins alias Just1ce und berichtete, dass er heute Feuerwehrmann geworden ist. Für den Künstler ist genau das der Kern seiner Mission: Nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern junge Menschen nachhaltig erreichen.

    „Ich habe viele Fehler gemacht, aber heute darf ich meine Geschichte nutzen, damit Jugendliche bessere Entscheidungen treffen können“, sagt Danny Ray Jenkins alias Just1ce. „Wenn nur ein junger Mensch durch meine Worte anders über sein Leben nachdenkt, hat sich diese Arbeit gelohnt.“

    Neben seiner Präventionsarbeit bleibt Just1ce auch musikalisch aktiv. Seine Musik, seine Lebensgeschichte und seine Arbeit an Schulen fließen zunehmend in größere Projekte ein. Dazu gehören das geplante Buch „Zwischen Bühne und Abgrund – Wie Jugendliche, Hip-Hop und der Glaube mein Leben retteten“, das Musikvideo-Projekt „Angel“ sowie internationale Musikkooperationen.

    Unter dem Leitgedanken „From Pain to Purpose“ verbindet Danny Ray Jenkins alias Just1ce Hip-Hop, echte Lebensgeschichte, Suchtprävention und persönliche Transformation. Seine Arbeit richtet sich an Schulen, Schulträger, Präventionsprojekte, soziale Einrichtungen, Jugendhilfe, Medien, Podcasts, TV-Redaktionen und Veranstalter, die authentische Stimmen für Jugend, Prävention und gesellschaftliche Veränderung suchen.

    Über Danny Ray Jenkins alias Just1ce:

    Danny Ray Jenkins alias Just1ce ist ein deutsch-amerikanischer Hip-Hop Artist, Speaker für Suchtprävention an Schulen, Autor sowie Voice & Sync Artist. Seit 2021 wirkt er an suchtpräventiven Schuleinsätzen mit und verbindet Musik, persönliche Erfahrung, Prävention und Transformation. Seine Mission steht unter dem Leitgedanken „From Pain to Purpose“.

    Kontakt:

    Danny Ray Jenkins / Just1ce
    Website: https://just1ceofficial.com
    Instagram: @just1ce_official
    Facebook: Danny Ray Jenkins / Just1ce
    LinkedIn: Danny Ray Jenkins / Just1ce

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Just1ce
    Herr Danny Ray Jenkins
    Media Office 1
    96050 Bamberg
    Deutschland

    fon ..: 015203109411
    web ..: https://just1ceofficial.com
    email : press@justiceofficial.org

    Danny Ray Jenkins alias Just1ce ist ein deutsch-amerikanischer Hip-Hop Artist, Speaker für Suchtprävention an Schulen, Autor sowie Voice & Sync Artist aus Bamberg.

    Seit über 30 Jahren steht er auf Bühnen in Deutschland, Europa und den USA. Neben seiner Musikkarriere engagiert er sich seit 2021 in der Suchtprävention an Schulen und wirkte bereits an mehr als 114 bestätigten suchtpräventiven Schuleinsätzen mit.

    Gemeinsam mit Partnern wie blu:prevent / Blaues Kreuz spricht er mit Jugendlichen über Alkohol, Drogen, Vapes, Gruppendruck, Verantwortung und persönliche Transformation.

    Unter dem Leitgedanken „From Pain to Purpose“ verbindet Just1ce Musik, Präventionsarbeit und seine persönliche Lebensgeschichte, um Menschen Mut zu machen und positive Veränderung zu fördern.

    Website: just1ceofficial.com

    Pressekontakt:

    Just1ce
    Herr Danny Ray Jenkins
    Media Office 1
    96050 Bamberg

    fon ..: 015203109411
    email : press@justiceofficial.org


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