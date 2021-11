Wie man die eigenen Gefühle positiv beeinflussen und glücklicher werden kann

Schaut man sich die Definition von Affirmation z.B. auf Wikipedia an, wird man nicht schlau daraus. Versucht man es selber mit dieser Methode, hat man dagegen ein einen lebensverändernden AHA-Effekt.

Bretten, 17.11.2021 – Affirmationen und Dankbarkeit als Wegbereiter zum Glück.

Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf Deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden zu Deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.“

Unsere Gedanken entscheiden über unser Leben

Alles beginnt mit unseren Gedanken. Ein unmittelbares Gefühl ist zunächst die erste Antwort darauf. Umso wichtiger ist es diese Gedanken und die daraus resultierenden Gefühle bewusst wahrzunehmen und zu beobachten. Auf diese Weise kann eine bewusste Entscheidung getroffen werden: Ist das der Gedanke, den Du denken möchtest? Und aufbauend darauf: Ist es dieses Gefühl, das Du in Bezug auf diesen Gedanken haben möchtest?

Um bewusst die Gedanken und Gefühle positiv beeinflussen zu können, sind Affirmationen besonders hilfreich. Denn Affirmationen sind wie ein Mantra, eine bejahende, positive Aussage, die man sich immer wieder vorsagt. Diese Sprüche der Dankbarkeit verhelfen einem dazu, einen positiveren Fokus zu setzen und damit gegebenenfalls negative Glaubenssätze in Positive umzuwandeln.

Wir denken so viele Gedanken am Tag – von intuitiven Überlegungen bis hin zu konditionierten Überzeugungen -, sodass Affirmationen uns helfen können, diese in ein Lot zu bringen und eine positivere Einstellung zu sich selbst und ins Leben zu gewinnen.

Mit Affirmationen sich selbst helfen

Die Wirkungsweise ist eine Einfache: Affirmationen oder auch Sprüche der Dankbarkeit bedienen das Prinzip der Wiederholung. Außerdem wirken sie wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Je öfter und regelmäßiger man zu sich sagt, dass man schön ist, umso eher wird man es mit der Zeit denken und fühlen. Du bist schön! Mithilfe einer Affirmation sprichst du das, was du willst und was du dir wünschst, direkt aus und überlässt es nicht einfach so deinen Gedanken.

Sprüche der Dankbarkeit – ein starkes Werkzeug

Du beeinflusst diese stattdessen aktiv und bestimmst so die Richtung. Die Sprüche der Dankbarkeit sind das Werkzeug für Dich, um Deine Wahrnehmung auf das Positive zu lenken. So hält das Gute immer mehr Einzug in dein Leben und du bist von Tag zu Tag dankbarer und vor allem glücklicher.

Nadja Hafendörfer, dein Lotse in der spirituellen Welt

Nadja Hafendörfer hat sich im Laufe ihres Lebens in viele verschiedene spirituelle Richtungen hin ausbilden lassen. Wenngleich sie das im ersten Moment für sich und ihre eigene Heilung getan hat, so ist darüber hinaus auch das tiefe Bedürfnis entstanden, sich der spirituellen Heilarbeit für ihre Mitmenschen zu verschreiben, bei der Nadja in enger Verbindung zu den Engeln steht.

Wenn Du Dich unsicher fühlst, eine Blockade in Dir spürst oder über die Sprüche der Dankbarkeit hinaus noch mehr über andere spirituelle Inhalte von Nadja erfahren möchtest, dann schaue dich gerne um im Bereich der Beratung und der Seminare.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung (11-2021)

Frau Nadja Hafendörfer

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176-20333691

web ..: http://nadja-hafendörfer.com

email : service@nadja-hafendörfer.com

Nadja Hafendörfer vereinbart auf beeindruckende Weise natürliches Talent und professionelle Ausbildung. Sie wurde als Lichtkind geboren – mehr dazu in ihrer Biografie – und beeindruckt die Menschen in ihrer Gegenwart durch ihre erstaunlichen Empathie Fähigkeiten. Darüber hinaus hat Sie eine intensive Reiki-Ausbildung absolviert, ist in der Reinkarnartionstherapie ausgebildet und wurde vom deutschlandweit anerkannten Engeltherapeuten Udo Golfmann als Heilerin und spirituelle Lebensberaterin unterwiesen.

