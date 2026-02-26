Windfall Geotek setzt KI-gestützte Goldzielerstellung im Goldkonzessionsgebiet Lac Big-Rush von Precore Gold in Quebec ein

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Brossard, Quebec / 16. April 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) (Windfall oder das Unternehmen), seit 2005 ein Pionier im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein firmeneigenes KI-System für maschinelles Lernen im Konzessionsgebiet Lac Big-Rush von Precore Gold (CSE: PRCG) einsetzt, das sich in einem sehr aussichtsreichen Gebiet innerhalb des Bergbaureviers Chibougamau in Quebec befindet, etwa 32 km von der Stadt Chibougamau, Quebec, entfernt.

Windfall wird die konsolidierten geowissenschaftlichen Datensätze von Precore Gold verarbeiten, um KI-gesteuerte prädiktive Explorationsziele mit hohem Zuverlässigkeitsgrad im Vorfeld der ersten Explorations- und Bohrkampagne des Unternehmens zu generieren, die später in diesem Jahr durchgeführt werden soll. Vorläufige Ergebnisse werden in den nächsten Monaten erwartet. Der Einsatz des KI-Systems umfasst zwei (2) verschiedene Modellierungsphasen.

– Modell 1 (regionaler Maßstab): Das Modell deckt eine Fläche von 365,55 km² mit einer Auflösung von 50 Metern (146.367 Datenpunkte) ab. Dieses Modell integriert zusammengeführte magnetische Daten und Topografie mit historischen Goldanalysen aus Bohr- und Gesteinsproben der öffentlichen SIGEOM-Datenbank (Abbildungen 1 & 2), um allgemeine regionale Trends und strukturelle Korridore zu identifizieren.

– Modell 2 (hochauflösende MAG-Untersuchung): Das Modell deckt eine Fläche von 123,75 km² mit einer hohen Auflösung von 25 Metern ab. Dieses fortschrittliche Modell nutzt die neu gewonnenen magnetischen Daten und SRTM-Daten und verarbeitet 196.479 einzelne Datenpunkte (Abbildungen 1 und 2).

Für weitere Einzelheiten werden die Leser gebeten, die heute von Precore Gold Corp. veröffentlichte Pressemitteilung zu konsultieren.

Michel Fontaine, President und Chief Executive Officer von Windfall Geotek, erklärte: Die KI-gesteuerte Explorationsplattform von Windfall Geotek, die sich über 41 Entdeckungen bei Kunden stützt, definiert die Zielgenerierung neu. Mithilfe der Dual-Signature-Modellierung bewerten und priorisieren wir Zonen anhand der höchsten Ähnlichkeitswerte aus unabhängigen Vorhersagemodellen. Dank mehr als zwei Jahrzehnten an F&E-Investitionen und einer vollständig cloudbasierten Infrastruktur sind wir nun in der Lage, Prozesse, die traditionell Monate dauern, auf nur wenige Tage zu verkürzen. Dieser integrierte Ansatz, der KI, Geophysik und das geologische Fachwissen erfahrener Geologen kombiniert, versetzt Precore Gold in die Lage, seinen Explorationsaufwand um bis zu 99 % zu reduzieren und das Kapital ausschließlich auf die aussichtsreichsten Ziele zu konzentrieren.

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Abbildung 1

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Abbildung 2

Durch die Nutzung geophysikalischer Daten, topografischer Informationen, geologischer Erkenntnisse und modernster Hochleistungsrechner deckt das KI-System von Windfall verborgene Muster auf, die vielversprechende Mineralzonen von weniger aussichtsreichen Gebieten unterscheiden, und ermöglicht so intelligentere, schnellere und sicherere Explorationsentscheidungen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Grigor Heba, Principal Geologist von Windfall Geotek, geprüft und genehmigt. Er ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen korrekt sind und fungiert als ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Precore Gold Corp.

Precore Gold ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein solides Portfolio an Explorationsprojekten mit starkem Goldentdeckungspotenzial aufzubauen, um von der Stärke des Goldmarktes zu profitieren und langfristige Renditen für die Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf seine Vorzeigekonzessionsgebiete, das Konzessionsgebiet Arikepay in Arequipa, Peru, und das Konzessionsgebiet Lac Big-Rush in Chibougamau, Quebec. Das Unternehmen plant, Gelegenheiten in vielversprechenden Konzessionsgebieten zu nutzen, die in produktiven Bergbaurevieren in politisch stabilen Jurisdiktionen liegen, wichtige historische Bohrergebnisse aufweisen und wo seit Jahren keine Folgearbeiten mehr durchgeführt wurden. Die Mission von Precore Gold basiert auf strengen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Windfall Geotek – KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen, KI-Spezialisten und Mathematikern weitet Windfall seine KI-Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus. Im Rahmen seines neuen Geschäftsplans validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis.

Windfall liefert greifbare Ergebnisse, praktische Auswirkungen und ein starkes Wachstumspotenzial – innovativ, bewährt und skalierbar.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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