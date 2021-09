Windmühlenwege – Ein biografischer Frauen-Roman

Ela Nova beschreibt in „Windmühlenwege“ das Leben einer Frau, die einen Ausweg sucht und mit gravierenden Folgen umgehen muss.

Mette wuchs in der ehemaligen DDR auf. Dadurch waren die Weichen für den Rest ihres Lebens bereits gestellt. Der Weg von Krippe, Kindergarten, Schule und Lehre war vorgezeichnet, und alles ging seinen sozialistischen Gang. Als Sandwichkind – zwischen zwei Brüdern groß geworden – merkt Mette früh, dass in ihrer Herkunftsfamilie etwas nicht stimmt. Ein harmonisches Familienleben lernt sie nicht kennen, dementsprechend wächst der Wunsch nach einem Nestbau für eine eigene Familie.

Die Wendezeit ist geprägt von Geringverdienst, Leih- und Zeitarbeit, Minijob und Arbeit, von der sie nicht leben kann. Erst als ihr die Grundsicherung kurzzeitig nicht zur Verfügung steht, und sie auch noch vermeintlich zu viel gezahltes Arbeitslosengeld zurückzahlen soll, nur weil sie ihre Arbeitslosigkeit beenden will, sieht Mette nur noch einen Ausweg. Welche gravierenden Folgen der Weg ins Ausland für sie und ihre beiden Kinder hat, ahnt sie noch nicht. Und dabei wollte sie doch nur mit Saisonarbeit endlich wieder Geld verdienen.

Doch zu Hause wartet in dem Roman „Windmühlenwege“ von Ela Nova bereits der Haftbefehl auf sie. Sie spürte noch nie die nötige Selbstsicherheit, die es braucht, um unbeschwert den eigenen Weg gehen zu können, und doch kennt sie nur ein Ziel. Als ihre Ersparnisse ausreichen, um die Reise nach Norwegen anzutreten, zwingt ein Virus die ganze Welt in die Knie. Braucht es erst eine Pandemie, um sich wieder bewusst zu machen, was wirklich wichtig ist im Leben? Die Geschichte von Mette liefert den Lesern einerseits viel Lesefreude, aber andererseits auch einige Inspirationen zum Nachdenken.

„Windmühlenwege" von Ela Nova ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10026-8 zu bestellen.

