    Düsseldorf, 08.12.2025 – Windoo Club, ein innovatives digitales Vorteilsprogramm, baut sein Leistungsportfolio weiter aus. Neben attraktiven Cashback-Möglichkeiten und exklusiven Bonusangeboten stehen Nutzern ab sofort auch zwei neue Serviceprodukte zur Verfügung: der Haushaltsschutzbrief sowie der Gesundheitsschutzbrief. Damit entwickelt sich Windoo Club zu einer umfassenden Plattform für finanzielle Vorteile, Alltagsunterstützung und persönliche Absicherung.

    Windoo Club – Die neue Generation digitaler Vorteile

    Windoo Club bietet seinen Mitgliedern bereits jetzt zahlreiche finanzielle Vorteile durch:
    o Cashback bei Online- und Offline-Einkäufen
    o Exklusive Rabattaktionen
    o Bonusprogramme und Sonderangebote
    o Sofortige Online-Nutzung ohne Mindestvertragslaufzeit

    Mit der Einführung der Schutzbriefe erweitert Windoo Club sein Portfolio nun um zwei wichtige Bereiche des täglichen Lebens: Haushalt und Gesundheit.

    NEU bei Windoo Club: Haushaltsschutzbrief & Gesundheitsschutzbrief

    1. Haushaltsschutzbrief – Soforthilfe für Notfälle im Zuhause

    Der Haushaltsschutzbrief bietet schnelle Unterstützung bei typischen Notfällen rund um Haus und Wohnung, unter anderem:
    o Türöffnung bei Schlüsselverlust
    o Rohrbruch, Wasserschäden, Heizungsausfall
    o Stromausfall und elektrische Störungen
    o Schädlingsbekämpfung, Entfernung von Wespennestern
    o Organisation geprüfter Partnerbetriebe
    o 24/7-Notfallservice

    Dieser Service entlastet Kunden, spart Zeit und sorgt für schnelle Problemlösung, wenn im Alltag unerwartete Zwischenfälle auftreten.

    2. Gesundheitsschutzbrief – Unterstützung bei medizinischen Konflikten

    Der Gesundheitsschutzbrief ergänzt das Angebot mit Leistungen aus dem Gesundheits- und Rechtsbereich:
    o Beratung bei vermuteten Behandlungsfehlern
    o Unterstützung bei Streitigkeiten mit Kliniken, Ärzten, Therapeuten, Apotheken oder Pflegeeinrichtungen
    o Zugang zu medizinischen Informations- und Beratungsdiensten
    o Orientierungshilfe im Gesundheitswesen
    o Organisatorische und rechtliche Erstunterstützung

    Damit bietet Windoo Club nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch wertvolle Sicherheit in gesundheitlichen Ausnahmesituationen.

    Warum Windoo Club jetzt besonders relevant ist
    Steigende Preise, knappe Handwerkerkapazitäten und Unsicherheiten im Gesundheitswesen
    führen dazu, dass Verbraucher nach verlässlichen digitalen Lösungen suchen, die sowohl
    finanzielle Vorteile als auch praktische Unterstützung bieten. Windoo Club kombiniert beides:
    Sparen im Alltag + Absicherung im Notfall.

    Stimme aus dem Unternehmen

    „Wir möchten unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten – nicht nur finanziell, sondern auch
    durch praktische Unterstützung im Alltag. Mit unseren neuen Schutzbriefen erweitern wir den
    Service von Windoo Club deutlich und schaffen ein Gesamtkonzept, das Komfort, Sicherheit und
    Vorteile verbindet“, so das Produktteam von Windoo.
    Über Windoo Club
    Windoo Club ist ein digitales Vorteils-, Cashback- und Serviceprogramm mit Sitz in Düsseldorf. Das
    Unternehmen bietet Verbrauchern attraktive Ersparnisse, exklusive Angebote sowie neue
    Schutzbriefleistungen für Haushalt und Gesundheit. Weitere Informationen unter:
    https://www.windoo.club

    Pressekontakt:
    Windoo Club
    Grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf
    E-Mail: info@windoo.club
    Telefon: 030 5490 663 49

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Windoo Club
    Herr Velit Kanat
    Grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 030549066349
    web ..: http://www.windoo.club
    email : info@windoo.club

