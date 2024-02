Wir können Ihnen die kostengünstige Festplattenvernichtung in Gütersloh anbieten

Sichern Sie Ihre geschäftlichen Daten mit unserer Festplattenvernichtung in Gütersloh. Verlassen Sie sich auf unsere Fachleute, um Datenschutzprobleme zu vermeiden.

Die neue Datenschutzgesetzverordnung hat viele Menschen im Jahre 2018 schockiert, so mancher war damit überfordert. Denn dadurch kamen viele neue Aufgaben auf Betriebe zu, die recht zeitaufwendig waren. Dies betrifft nicht nur Gütersloh, sondern ganz Deutschland. Vieles musste und muss geändert und beachtet werden, auch heute noch. Mittlerweile haben sich die meisten Firmen an den Datenschutz gewöhnt. Es gibt bei der normalen Verarbeitung selten Probleme. Anders sieht es aus, wenn es um die Datenlöschung in der Firma geht. Vor allem, wenn die Daten auf Festplatten gespeichert und nicht in Aktenordnern festhalten wurden. Denn die Daten müssen laut Datenschutz endgültig gelöscht werden. Bei manchen Unternehmen stellt man sich deshalb die Frage, wie man die Daten endgültig von den Festplatten löschen kann. Viele Firmen scheuen dabei Kosten und denken, es reicht, Festplatten in den Müll zu werfen. Oft wird die Festplatte zuvor am Rechner gelöscht, was allerdings keine Sicherheit bringt. Wenn Sie keinen Datenmissbrauch wünschen und sich schützen wollen, auch vor hohen Bußgeldern, sollten Sie anders handeln. Sie können sich lieber an unsere Festplattenvernichtung in Gütersloh wenden, wir wissen, wie man Daten löscht, ohne dass diese wieder lesbar gemacht werden können. Bei uns werden Ihre nicht mehr benötigten Daten nicht physikalisch zerstört, sondern mechanisch. Das bedeutet, keine Software der Welt kann die Daten wiederherstellen. Wenn Sie jedoch die Daten am Rechner löschen, sind die Daten mit einer Software wiederherstellbar!

Wir mit unserer Datenträgervernichtung in Gütersloh sorgen für ganze Arbeit! Wenden Sie sich einfach an unseren Fachbetrieb, wenn Sie Ihre Daten vernichten müssen. Wir setzen modernste Geräte ein, die Ihre Daten mechanisch löschen. So sind Ihre Daten absolut vernichtet und Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen. Erst führen wir die Festplattenvernichtung in Gütersloh durch, danach wird Ihre Hardware entsorgt. Wir bieten Ihrem Unternehmen den idealen Schutz, wenn es um den Datenschutz geht. Denken Sie immer an Ihre Pflicht, denn ein Datenmissbrauch kann so manches Unternehmen in die Insolvenz treiben. Das Vertrauen der Kunden hat man dann natürlich verloren. Mit uns gehen Sie absolut kein Risiko ein und halten sich in vollem Umfang an den Datenschutz. Sie zahlen einen kleinen Preis für hohe Sicherheit durch unsere Festplattenvernichtung in Gütersloh. Wir kommen sogar in Ihr Unternehmen, nehmen die Hardware mit und werden dann auch gleich für Sie tätig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-guetersloh/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

