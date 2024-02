Wir löschen, was nicht in fremde Hände geraten darf

Sorgen Sie sich nicht länger um die sichere Vernichtung Ihrer Daten, denn unsere Festplattenvernichtung in Langenfeld bietet professionelle und zuverlässige Lösungen für Ihr Unternehmen.

Wir sind ein Fachbetrieb für die Festplattenvernichtung in Langenfeld. Wir sorgen dafür, dass die Daten auf Ihrer Festplatte nicht mehr lesbar sind! Genauer gesagt, machen wir Ihren Datenspeicher unbrauchbar und niemand hat mehr Zugriff darauf. Dafür setzen wir die modernsten Geräte ein, die der mechanischen Löschung dienen. Genau dies ist wichtig, damit die Kunden- und Patientendaten oder auch weitere Daten bis zum Schluss geschützt sind. Wenden Sie sich an unser Fachunternehmen, wenn Sie Ihre alte Hardware fachgerecht entsorgen möchten und dabei die Daten löschen lassen möchten. Bei uns sind sensible Daten in guten Händen und werden endgültig gelöscht, das garantieren wir Ihnen! Wir gehen bei der Löschung nach DIN 66399 vor, können somit alle Anforderungen der DSGVO erfüllen. Gerade für Unternehmen ist dieser Vorgang nicht immer so leicht. Aber doch ist er wichtig, damit Sie keine Bußgelder wegen falscher Festplattenvernichtung in Langenfeld zahlen müssen. Es gab schon sehr hohe Bußgelder wegen der Verletzung des Datenschutzes, vor denen Sie sich schützen können und sollten. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserer Datenträgervernichtung in Langenfeld und lassen Sie sich von uns helfen. Falls Sie vorab die Preise für unsere Arbeiten erfahren möchten, sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über die Kosten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-langenfeld/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

