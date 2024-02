EASYFITNESS EMS Kirchrode bricht mit spektakulärer Eröffnung Europarekord

Mit einer beispiellosen Anzahl von 314 Mitgliedschaften am Eröffnungstag haben Barowsky und Müller mit ihrer EASYFITNESS EMS-Filiale in Kirchrode, Hannover, eine neue europäische Benchmark gesetzt.

Hannover, 15.02.2024 | EASYFITNESS EMS Kirchrode, das jüngste Projekt der beiden Franchisepartner Sascha Barowsky und Tim H. Müller, hat seine Türen offiziell geöffnet und mit 314 Mitgliedern zum Eröffnungstag einen neuen europäischen Rekord aufgestellt. Die große Eröffnungsfeier, die in der Filiale Kirchrode, Großer Hillen 4, 30559 Hannover, stattfand, stellte nicht nur neueste innovative EMS-Fitness-Technologie (Elektro-Muskel-Stimulation) vor, sondern demonstrierte auch die wachsende Dominanz des EASYFITNESS EMS Konzeptes in der europäischen Fitnessbranche.

Die Feier zog rund 500 Gäste an, darunter bestehende Mitglieder, Freunde, Familienangehörige und potenzielle Kunden, die mit einer Vielfalt an gesunden Catering-Optionen von Salatfreunde, einem lokalen Anbieter, verwöhnt wurden, darunter Bowls, Wraps und Sandwiches. Ein DJ und zwei Barkeeper, die eine Reihe von Getränken von Softdrinks bis hin zu Longdrinks servierten, untermalten die Feierlichkeiten und sorgten für eine lebhafte Atmosphäre, die bis 2 Uhr morgens andauerte.

Das Feedback der Kunden war überwältigend positiv, laut der beiden Betreiber wurde insbesondere das professionelle und freundliche Auftreten des Personals sowie die Qualität des Trainingserlebnisses gelobt. Tim H. Müller äußerte sich begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass die Marke EASYFITNESS EMS immer größer wird und die Neueröffnung in Kirchrode hat gezeigt, dass wir auf einen sehr guten Weg sind. Wir wollen nicht nur ein weiteres Fitnessstudio sein, sondern die Art und Weise, wie Menschen Fitness erleben, revolutionieren.“

Smartes Trainingssystem

Für die Ausstattung der Filiale in Kirchrode entschieden sich die beiden Multi-Unit-Betreiber der EASYFITNESS EMS Studios für ein smartes EMS-Trainingssystem, um so ein einzigartiges EMS-Trainingserlebnis anzubieten. Die neuen Anzüge benötigen keine Befeuchtung, können verschiedene Gesundheitsdaten wie Körperfett, Wasserhaushalt sowie Herzfrequenz messen und sind kabellos, was ein effektiveres und bequemeres Training ermöglicht. Diese Innovation unterstreicht das Engagement, die höchste Qualität an Service und Training zu bieten.

Bis 2030 sollen 29 weitere Filialen eröffnet werden

Mit Blick auf die Zukunft planen Barowsky und Müller bis 2030 bis zu 35 Studios zu eröffnen, um ihre Präsenz in der Fitnessbranche weiter auszubauen. „Unsere Vision ist es, die erste Wahl für Menschen in ganz Europa zu werden, wenn es um ein effizientes, zeitsparendes und hochwirksames Training geht. Unsere Marke steht für höchste Qualität, erstklassigen Kundenservice und ständige Weiterentwicklung,“ so Müller weiter.

Über die Marke EASFITNESS EMS und EASYFITNESS EMS Kirchrode

EASYFITNESS EMS Kirchrode ist Teil der schnell wachsenden Tochtermarke EASYFITNESS EMS der Franchisekette EASYFITNESS, die sich auf EMS-Training spezialisiert hat.

Unter dem Claim „EMS“ betreibt EASYFITNESS hochwertig ausgestattete Boutique-Studios, die speziell darauf ausgelegt smithilfe von ungefährlichen, elektrischen Impulsen den ganzen Körper zu trainieren. Das Konzept zeichnet sich durch seine Zeiteffizienz und hohe Effektivität aus, was es zur idealen Wahl für kurze und intensive Trainingseinheiten macht. Dieses moderne Trainingskonzept fügt sich so nahtlos in den oft hektischen Alltag vieler Menschen ein und ist für ein breites Publikum zugänglich. Das gesamte Training findet in einer 1:1 Betreuung mit qualifizierten Trainerinnen und Trainern statt. Abgerundet wird das Trainingserlebnis durch ein hochwertiges Ambiente, das mit einer Lounge und Kaffeebar zum Verweilen einlädt und neue Maßstäbe im Bereich der Trainingsprogramme setzt.

Mit dem Fokus auf Qualität, Kundenservice und Innovation will EASYFITNESS EMS das Fitnesserlebnis neu definieren und bietet eine einzigartige Mischung aus technologieorientiertem Training und persönlicher Betreuung.

Hier finden Sie weiteres Bildmaterial: https://we.tl/t-CLJTKqsGQe

Erfahren Sie hier mehr zum Thema EMS: https://easyfitness.club/ems-studio/

Erfahren Sie hier mehr zum Thema Franchise: http://www.easyfitness.club/franchise/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Herr Jens Tappe

Anderter Str. 49

30629 Hannover

Deutschland

fon ..: 05114897210

web ..: https://easyfitness.club/

email : info@easyfitness-franchise.com

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2024 ist EASYFITNESS mit derweil über 450 Tsd. Mitgliedern, 185 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.

Pressekontakt:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Frau Michelle Steinkühler

Anderter Str. 49

30629 Hannover

fon ..: 05114897210

email : presse@easyfitness-franchise.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sovereign gibt Initiative für nachhaltige Landwirtschaft in Malawi in Auftrag Wir löschen, was nicht in fremde Hände geraten darf