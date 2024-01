WIRTZ & LÜCK Wohnbau GmbH wird von Bauherren für Qualitätsleistung belohnt

Monheim/Kaarst. Seit Jahren lässt die WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH ihre übergebenen Bauherren extern nach deren individuellen Qualitäts- und Servicebewertungen befragen.

Um die Neutralität auch für die interne Qualitätssicherung zu wahren, arbeitet das Unternehmen mit dem Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH aus Kaarst zusammen. Dort werden die Befragungsergebnisse zur Kundenorientierung gesammelt, ausgewertet und zertifiziert.

Permanente Qualitätssicherung

Bauprojekte des Unternehmens prägen die Region rund um den Kreis Mettmann mit. Das in Monheim, Langenfeld, Wuppertal, Solingen, Hilden, Haan, Düsseldorf und im jeweils angrenzenden Umland tätige Unternehmen befindet sich in einem ständigen Qualitätssicherungsprozess. Das bedeutet, dass die BAUHERRINNEN und BAUHERREN nach erfolgter Abnahme ihrer Bauvorhaben eine schriftliche Bewertung der Qualitäts- und Serviceleistungen des Unternehmens und seiner Kooperationspartner einreichen.

Aktuelles Qualitäts-Monitoring 2022/2023

Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2023 wurden die repräsentativen Befragungsergebnisse des Zeitraumes von 08/2022 bis 10/2023 ausgewertet und zertifiziert. Die BAUHERRINNEN und BAUHERREN bescheinigen der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH darin abermals eine für die Branche außergewöhnlich hohe Zufriedenheit.

Details zur Beratung, Planung, Bauausführung und Bauleitung

Mit durchgängig sehr guten Noten bewerten die BAUHERREN und BAUHERRINNEN Details zur Kundenorientierung des Unternehmens und zu ihrer Zufriedenheit mit der Beratung (1,8), der Architektur und Planung (1,8), der Bauleitung (1,8) und Bauausführung (1,8).

Bemusterungen, Mängelbeseitigung, Baustellensauberkeit, Erreichbarkeit

Ebenfalls sehr gute und gute Noten erteilen die BAUHERREN für die Erreichbarkeit (1,6), Durchführung der Bemusterungen (2,3), Beseitigung von Mängeln (1,8) sowie für die Baustellensauberkeit (2,6).

Änderungsbereitschaft, Wunscherfüllung, Vertrags- und Budgetsicherheit

Alle BAUHERRINNEN und BAUHERREN bestätigen dem Unternehmen trotz der sehr hohen Änderungsbereitschaft (1,8) Zuverlässigkeit in der Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten. Die BAUHERRINNEN und BAUHERREN sehen ihre Gesamtanforderungen und Wünsche als voll erfüllt an und bestätigen ebenso die Einhaltung gemachter Versprechen. Ohne Ausnahme würden alle erneut mit der Wirtz & Lück Wohnbau GmbH bauen (100%).

Zufriedenheits- und Empfehlungsquote bei befragten BAUHERRINNEN und BAUHERREN

Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine sehr hohe Zufriedenheitsquote von 92% erreicht. Die Kundenorientierung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den Kommentaren regelmäßig erwähnt. Alle BAUHERRINNEN und BAUHERREN empfehlen die WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH aufgrund ihrer positiven Erfahrungen weiter. 80% gestatten dem Unternehmen darüber hinaus, sie als Referenzkunden benennen zu dürfen und ihre Referenz im Verkaufsprozess einzusetzen.

Bauinteressenten haben kostenlosen Zugriff auf Prüfungsunterlagen

Der Zugriff auf den aktuellen Qualitäts-Status der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH ist für Bauinteressenten über das BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenfrei möglich. Das Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH veröffentlicht dort detaillierte Qualitätsbewertungen des Unternehmens zum Download, und zwar in Form des aktuellen Prüfberichts und der dazugehörigen Qualitätsurkunde.

Diese Zertifizierungsunterlagen enthalten konkrete Informationen über das Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens der befragten BAUHERRINNEN und BAUHERREN. Neben der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich geprüfte und zertifizierte Qualitätsanbieter, die ihre Kunden nachweislich mit hoher Kundenorientierung und Spitzenleistungen in Sachen Qualität und Service bedienen und deshalb von diesen ausdrücklich empfohlen werden.

Zur Webseite der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH gelangen Sie HIER.

Zur Qualitäts-Webseite des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL klicken Sie bitte HIER.

Kaarst, im Januar 2024

Diese Informationen werden bereitgestellt von: BAUHERRENreport GMBH, Ludwig-Erhard-Straße 30, 41 564 Kaarst, Tel.: 02131 / 742 789 – 0. Mail to: vdb@bauherrenreport.de

Verantwortlich: BAUHERRENreport GMBH/PR-Redaktion/Theo van der Burgt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2023 wurden die repräsentativen Befragungsergebnisse des Zeitraumes von 08/2022 bis 10/2023 ausgewertet und zertifiziert. Die BAUHERRINNEN und BAUHERREN bescheinigen der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH darin abermals eine für die Branche außergewöhnlich hohe Zufriedenheit.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sabbatical zur Burnout-Prävention Nach Aufdeckung von Tierquälerei: Amtsgericht Hameln verurteilt skrupellosen Schweinemäster zu hoher Geldstraf